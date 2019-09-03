Как ВТБ на Ставрополье поддерживает малый и средний бизнес

В первом полугодии 2019 года в ВТБ в Ставропольском крае открыл счета 884 предприятиям малого и среднего бизнеса. Абсолютный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 38%.

ВТБ традиционно активно поддерживает представителей среднего и малого бизнеса в регионе и предлагает особые условия для обслуживания компаний из этого сегмента. Например, в настоящее время для клиентов банка действует акция «Начнем с лучшего!». Компании и индивидуальные предприниматели, впервые открывающие расчетный счет в банке, делают это бесплатно, а также бесплатно получают три месяца обслуживания на выбранном пакете услуг.

- У ВТБ большой опыт работы с сегментом малого и среднего бизнеса, - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике. - Предприниматели используют широкий спектр современных финансовых продуктов и инструментов, которые помогают сделать бизнес более мобильным и гибким. Как результат - эффективность управления своим делом растет. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и рассчитываем на дальнейший рост клиентской базы в данном сегменте.

В ВТБ клиенты-юридические лица банка имеют возможность в режиме одного окна получить «под ключ» набор инструментов и сервисов, необходимых для предпринимательской деятельности.

Предложение включает в себя: бесплатное открытие и обслуживание в течение трех месяцев расчетного счета на выбранном пакете услуг, договор с Первым ОФД на услугу по передаче кассовых чеков в ФНС России, онлайн-кассу с фискальным накопителем, электронно-цифровую подпись, бесплатную доставку и регистрацию кассы в ФНС - в полном соответствии с законодательством, консультации специалистов банка.

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