2019-09-04T10:30:03+03:00
Дом. Семья

"Крик о помощи!": в Нальчике собирают деньги для погибающей беременной собаки

Слезы наворачиваются, глядя на ее состояние [видео]
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На улице Нальчика жители давно знают скитающуюся по дворам дворняжку, с недавних пор уже беременную. Состояние собаки ужасает: тощая, заеденная паразитами. В поисках съестного она кротко шарится вблизи жилых домов, точно надеется, что кто-то да заметит ее и поможет. Это произошло.

В Instagram на странице местного приюта "4 лапы" волонтеры бросили клич о помощи:

- Крик о помощи! Мамка с щенками погибает! Не проходите мимо! Купим ей лекарства!

В комментариях общественники уже отписались о поступлении денег от неравнодушных. Местные распространяют новость о собаке у себя в аккаунтах и верят, что на свет появятся здоровые малыши.

"Крик о помощи!" : в Нальчике собирают деньги для погибающей беременной собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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