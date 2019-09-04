2019-09-04T12:11:16+03:00
Дом. Семья

"Из калеки - в короля!": как рыжий кот победил смерть

История усатого Матиаса из Ставрополя заставит вас плакать [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: приют "Лучший друг"Фото: приют "Лучший друг"Фото: Евгения СОКОРЕВА
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Рыжий кот с красивым европейским именем "Матиас" пережил много. После серьезного ДТП беспризорника нашли со сломанной челюстью, без глаза, грязного и истощенного в подворотне. Он бы так и умер покалеченным и никому ненужным, если бы не волонтеры ставропольского приюта "Лучший друг", которые приложили максимум усилий для его поправки и все равно сперва боялись, что не проживет бедняга и пару дней. Не тут-то было! На деньги неравнодушных Матиаса прооперировали, и смерть отступила. Под капельницей его учили заново жевать - как птенца кормили из шприца. Приучали к ласке, каждый день доказывали: бояться больше не нужно. В заботливых руках и под наблюдением у ветеринаров рыжик хорошел с каждой неделей. И превратился в итоге из калеки в короля. Иначе и не обозвать его удивительное перерождение.

Фото: приют "Лучший друг"

Фото: приют "Лучший друг"

- Любит, когда чешут живот и ушки, готов петь вам песни целый день и вообще отдать всего себя своему человеку, - рассказывают о своем "воспитаннике" в приюте "Лучший друг". - Хочется пристроить Матиаса в очень ответственные и любящие руки, человеку, который примет его таким какой он есть, не совсем стандартным, но очень живым и настоящим.

Кота уже пробовали забрать в семью с кошкой. Матиас оказался тем еще непоседой, из-за чего снова попал в приют. Как объясняют волонтеры, брали как инвалида, а он вырос в большого, резвого питомца. Конечно, Матиас очень расстроился и, оказавшись снова в клетке, постоянно шарил растерянным взглядом в поиске хозяйки.

- Кот не имеет хронических заболеваний, привит, кастрирован. Питается мягким кормом. Примерный возраст 2-3 года. Продолжаем искать ему добрые руки, - добавили в приюте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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