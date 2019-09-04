Майнинговый король Кавказа украл электричества на 130 миллионов рублей

Специалисты «МРСК Северный Кавказ» посчитали, сколько известный криптофермер из Ингушетии украл у них электричества. Согласно полученным данным, он задолжал компании 130 миллионов рублей. Об этом рассказывает департамент по связи с общественностью фирмы.

- Это самый резонансный из всех случаев майнинг-хищений, которые за последние полгода выявлены специалистами "Россети Северный Кавказ", - сказал заместитель генерального директора по безопасности Алим Коков.

«Майнингового короля Кавказа» нашли в трех километрах от ингушского села Плиево. Сотрудники компании обнаружили объект, на котором были установлены два трансформатора без каких-либо документов. Благодаря этим устройством парень и воровал электричество. При осмотре у него нашли 1,6 тысячи устройство для того, чтобы добывать криптовалюту.

- К системе электроснабжения без соответствующей документации были подключены аппараты в количестве 1651 ед. для получения криптовалюты, 2 системных блока, ноутбук, видеорегистратор системы видеонаблюдения, а также два трансформаторных пункта мощностью по 1600 кВт каждый, — сказано в сообщении пресс-службы МВД по Ингушетии.

Молодому человеку грозит уголовная ответственность. За свое преступление он может получить от двух до пяти лет тюрьмы.

Криптоферма Майнингового короля Кавказа .

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