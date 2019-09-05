Льготный кредитный портфель ВТБ в СКФО превысил 8 млрд рублей

Кредитный портфель банка ВТБ в рамках программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике по итогам шести месяцев 2019 года превысил 8 млрд рублей.

Одним из самых востребованных льготных инструментов на Северном Кавказе остается программа Министерства сельского хозяйства РФ. Всего за 6 месяцев 2019 года с аграриями региона подписано 40 кредитных соглашений на 1,9 млрд рублей, из которых уже выдано кредитов на сумму порядка 1 млрд рублей.

За отчетный период в рамках обновленной «Программы 1764» Министерства экономического развития РФ ВТБ заключил 24 соглашения с компаниями регионов общей стоимостью более 2,3 млрд рублей. Более 500 млн заемных средств уже предоставлены предприятиям.

Кредитный портфель по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, реализуемой совместно с Корпорацией МСП, по итогам двух кварталов составил около 640 млн рублей.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, прокомментировал:

- ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Мы видим высокую заинтересованность клиентов в данных инструментах и стремимся, чтобы они были максимально доступны для наших партнеров. В соответствии со стратегией банка мы ориентируемся, прежде всего, на потребности клиентов, именно поэтому продолжим совершенствовать качество нашего сервиса и предлагать новые цифровые продукты.

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