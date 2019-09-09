Кредитный портфель ВТБ в Северной Осетии превысил 9 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2019 г. кредитный портфель ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания составил 9,2 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц - 7 млрд рублей.

За первые шесть месяцев 2019 г. ВТБ в регионе нарастил продажи розничных кредитных продуктов на 900 млн рублей. Наиболее востребованными у населения были ипотека и кредиты наличными. Розничный кредитный портфель банка на 1 июля 2019 года достиг 7,7 млрд рублей. Из них большая часть приходится на кредиты наличными - более 5 млрд рублей.

Объем ипотечного портфеля составил 1,9 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года. Выдачи жилищных кредитов за полугодие увеличились на 40%, до 300 млн рублей. Сберегательные продукты банка по-прежнему пользуются интересом у жителей Северной Осетии. Портфель привлеченных средств физических лиц с начала года увеличился на 4% и на 1 июля составил 4,3 млрд рублей, из них объем срочных депозитов - 2,8 млрд рублей (+10%).

Одним их важных факторов положительного развития розничного бизнеса ВТБ в РСО - Алания послужил перевод клиентов на дистанционные каналы обслуживания. С начала года количество активных пользователей системой ВТБ-Онлайн увеличилось на 15%, превысив 15 тысяч человек.

Корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ, сформированный сегментом среднего и малого бизнеса, по итогам двух кварталов 2019 г. увеличился на 28%, до 1,9 млрд рублей. Портфель привлеченных средств корпоративного бизнеса ВТБ составил 2,7 млрд рублей.

- Стратегия ВТБ направлена на максимальную персонализацию предложений для наших клиентов и цифровизацию продуктовых сервисов, - сказал Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в Республике Северная Осетия — Алания. - Мы нацелены стать для них банком первого выбора. Это возможно за счет создания удобных каналов дистанционного обслуживания и предоставления качественных услуг. На сегодняшний день клиентами ВТБ в Северной Осетии являются более 100 тысяч физических и юридических лиц.

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