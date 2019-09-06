Миллион за полдня собрали семьям пилотов, разбившихся на Ставрополье

Братья по авиации объявили в соцсетях сбор для семей летчиков, разбившихся на Ставрополье в штурмовике СУ-25УБ 3 сентября.

«Все, кто считает, что беда у нас общая, кто неравнодушен к чужому горю, может помочь семьям двух летчиков, погибших при исполнении служебных обязанностей», - обратились организаторы.

Они сообщили, что у Юрия Борцова осталось трое детей, младшему из которых недавно исполнилось два годика.

Был дан номер карты замполита полка Владимира Владимировича У.

«Он хороший человек и не сомневайтесь, что все ваши деньги попадут по назначению», — добавили волонтеры.

За 12 часов на карточку поступило больше миллиона рублей! Кто-то присылал по 200 рублей, кто -то — по 5000. Организаторы пока не останавливают сбор.

Многие из помогающих поблагодарили инициаторов за возможность хоть как-то помочь близким погибших летчиков.

Номера карт, на которые можно отправить перечисления:

2202 2002 9090 3937 (Владимир Владимирович У. )

5469 6000 2489 7696 (Денис Игоревич М.)

Напомним, 3 сентября неподалеку от аэродрома Буденновска упал штурмовик, совершавший учебный полет. Он вошел в землю на глубину 3 метров, поэтому о гибели летчиков стало известно не сразу. «Черные ящики» воздушного судна изъяты и отправлены на расшифровку в Москву. Предстоит выяснить, что стало причиной трагедии: отказ техники или ошибка пилотов, которые не смогли выйти из мертвой петли.

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