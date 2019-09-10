ВТБ в Ставрополе на 15% увеличил число акционеров с начала года

Количество акционеров ВТБ на Ставрополье с начала года 2019 года выросло более чем на 15% и превысило 2,3 тыс. человек. Всего в России насчитывается 140 тыс. держателей акций банка, из которых 139 тыс. в настоящее время являются частными инвесторами. Об этом сообщили представители ВТБ на встрече с миноритарными акционерами в Ставрополе.

В ходе мероприятия банк также представил новую стратегию группы ВТБ на период до 2022 года, которая в качестве ключевых показателей определяет увеличение чистой прибыли организации до 300 млрд рублей в год, а уровня возврата капитал - до 15%. Стратегия предусматривает ряд мероприятий, направленных на значительный рост клиентской базы.

В качестве целевых показателей в этом направлении определено увеличение числа клиентов в сегменте розницы в 1,5 раза, в сегменте малого и среднего бизнеса - в два раза. Участники встречи подробно ознакомились с функционалом мобильных приложений «Акционер ВТБ» и «ВТБ Мои Инвестиции», которые значительно расширяют возможности банковских операций для частных инвесторов - акционеров и клиентов ВТБ.

Партнером мероприятия в Ставрополе выступила Московская биржа. Ее представители рассказали собравшимся о дополнительных льготах и преференциях, предлагаемых государством частным инвесторам.

- Сегодня 90% акционеров ВТБ одновременно являются и его клиентами. Стратегия банка подразумевает продуктивное развитие отношений с партнерами, ориентацию на их потребности, - отметил руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин. - Подобные мероприятия - это прекрасная возможность путем личного контакта повысить вовлеченность частных инвесторов, обсудить актуальные темы, рассказать о текущей деятельности и о планах финансовой группы. Крайне важны практические результаты наших встреч: в продуктовой линейке появляются новые сервисы, получает импульс программа привилегий для миноритариев, которая успешно работает в банке с 2017 года.

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