2019-09-10T16:38:23+03:00
Общество

ВТБ в Ставрополе на 15% увеличил число акционеров с начала года

В краевом центре прошла встреча представителей банка с миноритарными акционерами
Поделиться:
Количество акционеров ВТБ на Ставрополье с начала года 2019 года выросло более чем на 15%.Количество акционеров ВТБ на Ставрополье с начала года 2019 года выросло более чем на 15%.
Изменить размер текста:

Количество акционеров ВТБ на Ставрополье с начала года 2019 года выросло более чем на 15% и превысило 2,3 тыс. человек. Всего в России насчитывается 140 тыс. держателей акций банка, из которых 139 тыс. в настоящее время являются частными инвесторами. Об этом сообщили представители ВТБ на встрече с миноритарными акционерами в Ставрополе.

В ходе мероприятия банк также представил новую стратегию группы ВТБ на период до 2022 года, которая в качестве ключевых показателей определяет увеличение чистой прибыли организации до 300 млрд рублей в год, а уровня возврата капитал - до 15%. Стратегия предусматривает ряд мероприятий, направленных на значительный рост клиентской базы.

В качестве целевых показателей в этом направлении определено увеличение числа клиентов в сегменте розницы в 1,5 раза, в сегменте малого и среднего бизнеса - в два раза. Участники встречи подробно ознакомились с функционалом мобильных приложений «Акционер ВТБ» и «ВТБ Мои Инвестиции», которые значительно расширяют возможности банковских операций для частных инвесторов - акционеров и клиентов ВТБ.

Партнером мероприятия в Ставрополе выступила Московская биржа. Ее представители рассказали собравшимся о дополнительных льготах и преференциях, предлагаемых государством частным инвесторам.

- Сегодня 90% акционеров ВТБ одновременно являются и его клиентами. Стратегия банка подразумевает продуктивное развитие отношений с партнерами, ориентацию на их потребности, - отметил руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин. - Подобные мероприятия - это прекрасная возможность путем личного контакта повысить вовлеченность частных инвесторов, обсудить актуальные темы, рассказать о текущей деятельности и о планах финансовой группы. Крайне важны практические результаты наших встреч: в продуктовой линейке появляются новые сервисы, получает импульс программа привилегий для миноритариев, которая успешно работает в банке с 2017 года.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дагестанский Гринч попытался похитить День знаний в махачкалинской школе
Жителей и гостей Ессентуков приглашают на выставку-форум «Благословенный Кавказ»
На Ставрополье осужден иностранец, подделавший документы мигрантам
Пьяный водитель в Ставрополе заснул на плече полицейского
В Ставрополе проверяют, как пьяный водитель автобуса вышел на рейс
Тимати лишился своей бургерной в Грозном
Мясоперерабатывающий завод за 4,5 млрд рублей строят на Ставрополье
Кто выступит в Пятигорске на день города
Девочка упала с достопримечательности Ставрополя
На Ставрополье сгорели люди
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Знаменитый хоккеист принимает спа-процедуры в Железноводске
Разработаны символы Дня Ставрополя и края
Трое обокрали водонасосную станцию на Ставрополье
В Ставрополе мусоровозы украсили полотнами художников
На Ставрополье выделят больше денег сиротам и многодетным
Обустройство сквера «Дружба» поддержало большинство минераловодцев
В каких районах Ставрополья будут ловить лихачей в сентябре
Трех уроженцев Дагестана подозревают в финансировании террористов