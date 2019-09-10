Мальчик-дзюдоист из КЧР присел 1403 раза и стал мировым рекордсменом

- На высоте 2075 метров над уровнем моря с результатом 1403 повторения, мировой рекорд Ураскулова Батыра официально зафиксирован, - рассказывает главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко про новый невероятный результат, установленный ребенком на Северном Кавказе.

Присел почти 1,5 тысячи раз и установил мировой рекорд мальчик из КЧР.

Теперь отличился 10-летний дзюдоист из Карачаево-Черкесии, который 1,4 тысячи раз, одетый в национальный костюм, присел. Это абсолютный максимум среди его сверстников. Поддерживали маленького силача при фиксировании рекорда родственники, друзья и , конечно, тренер. Последний в самом начале при условии победы пообещал мальчишке разрешить всю неделю заниматься, как нравится. Мотивация сработала.

Фото: Книга рекордов России

В спорте Батыр с 6 лет и сперва занимался вольной борьбой. Регулярно юный теперь уже дзюдоист с легкостью как каждодневный ритуал выполняет 250 приседаний. Поэтому, как объясняет тренер, особо к рекорду не готовились.

- 250 раз присесть это легко, но вот 1403 раза уже труднее, но справился, – признался школьник.

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