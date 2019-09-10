2019-09-10T17:04:19+03:00
Общество

Мальчик-дзюдоист из КЧР присел 1403 раза и стал мировым рекордсменом

Одетый в национальный костюм 10-летний Батыр Ураскулов показал невероятное [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: Книга рекордов РоссииФото: Книга рекордов России
Изменить размер текста:

- На высоте 2075 метров над уровнем моря с результатом 1403 повторения, мировой рекорд Ураскулова Батыра официально зафиксирован, - рассказывает главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко про новый невероятный результат, установленный ребенком на Северном Кавказе.

Присел почти 1,5 тысячи раз и установил мировой рекорд мальчик из КЧР.

Теперь отличился 10-летний дзюдоист из Карачаево-Черкесии, который 1,4 тысячи раз, одетый в национальный костюм, присел. Это абсолютный максимум среди его сверстников. Поддерживали маленького силача при фиксировании рекорда родственники, друзья и , конечно, тренер. Последний в самом начале при условии победы пообещал мальчишке разрешить всю неделю заниматься, как нравится. Мотивация сработала.

Фото: Книга рекордов России

Фото: Книга рекордов России

В спорте Батыр с 6 лет и сперва занимался вольной борьбой. Регулярно юный теперь уже дзюдоист с легкостью как каждодневный ритуал выполняет 250 приседаний. Поэтому, как объясняет тренер, особо к рекорду не готовились.

- 250 раз присесть это легко, но вот 1403 раза уже труднее, но справился, – признался школьник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Второклассник из КЧР установил мировой рекорд, сделав 2085 повторений на пресс

За день в республике поставили 10 мировых достижений на выносливость и силу [видео]

6-летний силач из Ингушетии установил 2 мировых рекорда по отжиманиям от пола

Ибрагим Льянов переплюнул "чеченского Шварценеггера" [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дагестанский Гринч попытался похитить День знаний в махачкалинской школе
Жителей и гостей Ессентуков приглашают на выставку-форум «Благословенный Кавказ»
На Ставрополье осужден иностранец, подделавший документы мигрантам
Пьяный водитель в Ставрополе заснул на плече полицейского
В Ставрополе проверяют, как пьяный водитель автобуса вышел на рейс
Тимати лишился своей бургерной в Грозном
Мясоперерабатывающий завод за 4,5 млрд рублей строят на Ставрополье
Кто выступит в Пятигорске на день города
Девочка упала с достопримечательности Ставрополя
На Ставрополье сгорели люди
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Знаменитый хоккеист принимает спа-процедуры в Железноводске
Разработаны символы Дня Ставрополя и края
Трое обокрали водонасосную станцию на Ставрополье
В Ставрополе мусоровозы украсили полотнами художников
На Ставрополье выделят больше денег сиротам и многодетным
Обустройство сквера «Дружба» поддержало большинство минераловодцев
В каких районах Ставрополья будут ловить лихачей в сентябре
Трех уроженцев Дагестана подозревают в финансировании террористов