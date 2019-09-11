Клиенты ВТБ в СКФО на треть увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов из регионов Северо-Кавказского федерального округа в период с 1 июня по 31 августа 2019 г., сравнив ее с летними месяцами прошлого года.

В этом году число туристов, выбравших зарубежный отдых, выросло на 34%. Число транзакций клиентов за рубежом выросло на треть по сравнению с прошлым годом до 27 тысяч. Общий объем трат увеличился до 137 млн рублей. В тройку стран-лидеров с наибольшей транзакционной активностью вошли Италия, Турция и США.

Пятерку зарубежных стран по объему трат традиционно возглавила Италия - этим летом клиенты ВТБ из СКФО совершили там операции на 26 млн рублей. Далее идут Турция (21 млн руб.), США (20,7 млн руб.), Испания (10 млн руб.) и Великобритания (7 млн руб.). Средний чек по карточным транзакциям составил в этом году 4 тысячи рублей.

Третий год подряд наибольшее число операций региональные клиенты ВТБ совершают в Турции (более 4 тыс. транзакций, что на 60% больше чем прошлым летом). В первую пятерку также вошли США (2,5 тыс. транзакций), Испания (2,4 тыс.), Италия (2,2 тыс.).

Расходы российских туристов в период летних отпусков в топ-30 стран увеличились в супермаркетах на 21%, в ресторанах и барах - на 20%. На 16% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино. Также увеличились обороты на заправках - 5%.

На правах рекламы