2019-09-11T12:40:09+03:00
Происшествия

35-летний альфонс «кинул» трех девушек в Пятигорске на 2 млн рублей

Дамы остались без любви и с кредитами
Полина ШАПОШНИКОВА
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Мужчина наобещал золотых гор дамам и исчезМужчина наобещал золотых гор дамам и исчезФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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27-летнюю девушку в Пятигорске оставил с тремя кредитами компаньон по бизнесу и друг по переписке. Осенью прошлого года девушка общалась в соцсетях с мужчиной. Они встретились в реальности. Друг предложил девушке открыть свой бизнес и оформить три кредита в разных банках на свое имя.

«КП» - Ставрополь стало известно, что речь шла о бизнесе по продажам машин.

Сердце не давало девушке действовать разумно, она согласилась.

Банки выдали в общей сложности полмиллиона рублей. Деньги девушка отдала своему компаньону. Сразу после этого общение почему-то оборвалось... Покинутая пятигорчанка какое-то время пыталась бороться с трудностями сама, но потом обратилась в полицию.

35-летнего пятигорчанина нашли, доставили в полицию и узнали, что таким образом он поймал на крючок двух местных жительниц. Его внимание обошлось пострадавшим в сумму превышающую 2 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Идет расследование, сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД РФ по Ставропольскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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