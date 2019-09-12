2019-09-12T14:07:28+03:00
Общество

В поддержку малого и среднего бизнеса

ВТБ запустил рекламную кампанию
Поделиться:
ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку нового пакета услуг рассчетно-кассового обслуживания.ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку нового пакета услуг рассчетно-кассового обслуживания.
Изменить размер текста:

ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку нового пакета услуг рассчетно-кассового обслуживания - «На старте». Он создан для компаний и предпринимателей, которые только начинают свое сотрудничество с банком.

Пакет услуг РКО «На старте» предлагает клиентам выгодные условия, среди которых - бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в течение 12 месяцев, подключение и использование интернет-банка, а также проведение рублевых платежей.

Главными героями рекламной кампании стали реальные клиенты ВТБ - предприниматели, активно развивающие своё дело. Режиссер ролика Александр Старостин мастерски собрал живые эмоциональные истории в ТВ-ролик, где герои рассказывают о своем опыте и преимуществах сотрудничества с ВТБ.

- Для растущего бизнеса особенно необходимо быстро и с минимальными затратами получать качественное обслуживание. Для нашего банка стратегически важно развивать каналы коммуникации с компаниями и предпринимателями и предлагать продукты на основе потребностей различных клиентских групп. Банк ВТБ специально разработал и запустил пакет услуг «На старте», чтобы каждый бизнесмен, не важно - только начинает он свое дело или уже достиг определенных высот - смог пользоваться современными технологичными услугами расчетно-кассового обслуживания с профессиональной поддержкой банка, при этом концентрируясь на воплощении своих бизнес-идей и достижении целей, - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Рекламная кампания продлится до конца октября.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе молодожены попросили подарить им на свадьбу корм для животных
На Ставрополье Владимирову официально «засчитали» победу на выборах
35 ставропольских бизнесменов пришли к представителю Генпрокуратуры на встречу
Путин выпил водки с дагестанцами — видео
Ессентукские воздухоплаватели - в числе лидеров!
Владимир Путин прилетел в Дагестан
Чрезвычайная пожароопасность объявлена на Ставрополье
Сын заместителя имама ставропольской мечети оштрафован за побои
Изрезал отца и брата: ставрополец получил 12 лет за убийство
Угрожали отвезти на кошару: ставропольцы выбивали деньги у знакомого
Банкир может стать премьер-министром Ингушетии
Замдиректора Росгвардии станет сенатором от Ставропольского края
Самый красивый в мире француз приедет в Ингушетию
Подпольный завод сносят в Ставрополе
Знаменитый в России дизайнер рискует остаться без работы за слова о "Матерях Беслана"
Виталий Мутко прибыл в Кисловодск
Пешеход погиб под колесами грузовика на Ставрополье
В Шпаковском районе мотоциклист умер, врезавшись в грузовик
4 человека пострадали в столкновении «девятки» и «Нивы» на Ставрополье
Мать и дочь попали в серьезное ДТП на Ставрополье: женщина погибла
Эксперт: видео с подделкой бюллетеней на ставропольских выборах - «топорный монтаж»
Глава Ставрополья уволил министра энергетики, промышленности и связи
На Ставрополье подорожал проезд
На Ставрополье мужчины «угнали» детский электромобиль
Сюжет «Чарли и шоколадной фабрики» повторила ставропольская семья
В Ставрополе сняли на видео мальчика, купающегося в ледяной воде