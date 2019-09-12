Новым премьер-министром Ингушетии стал банкир
Опытный банкир и экономист Константин Суриков избран новым премьер-министром Ингушетии. За кандидата, предложенного новым главой Махмудом-Али Калиматовым проголосовало подавляющее число депутатов парламента республики: 27 из 28 — один член Народного Собрания проголосовал против.
— Это на самом деле колоссальная ответственность и кредит доверия мне. Я просто обязан этот кредит доверия исполнить. Приложу все усилия, чтобы республика стала лучше, чтобы Правительство РИ стало работать эффективнее. Я думаю, что с вашей поддержкой у нас все получится, — сказал Константин Суриков после назначения.
По словам нового председателя правительства, основной его целью будет создание необходимых условий для динамичного экономического роста региона. Например, политик планирует максимально привлекать к развитию республики федеральные средства.
— Мы должны прийти к следующим показателям: на 1 рубль республиканского бюджета привлекать 9 рублей федерального бюджета и 10-12 рублей частных инвестиций, — заявил Суриков.
Первоочередным социальным проектом новый премьер назвал обеспечение всех населённых пунктов питьевой водой и дешёвой электроэнергией.
СПРАВКА «КП»
Константину Сурикову 48 лет. Чиновник окончил Томский государственный университет имени Куйбышева, Академию народного хозяйства при Президенте России, Самарский государственный экономический университет, является кандидатом экономических наук.
С 1993 по 2000 год занимал различные должности в Главном управлении Банка России по Томской области.
C 2000 по 2003 год, возглавлял Томскую банковскую школу Банка России
С 2004 по 2005 гг. Суриков работал на посту замначальника ГУ Банка России по Томской области
Позже, до 2009 года был директором Московской банковской школы Банка России.
С 2011 по 2014 год возглавлял ГУ Банка России по Самарской области,
С 2014 по 2019 год занимал посты советника председателя правления в ООО КБ «Столичный кредит» и ООО КБ «Союзный».
После назначения Махмуда-Али Калиматова на должность врио главы Ингушетии занял место помощника-советника главы республики.
Кандидат на пост председателя правительства Ингушетии женат, воспитывает двоих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU