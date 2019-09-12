2019-09-12T16:14:45+03:00
Политика

Новым премьер-министром Ингушетии стал банкир

Лишь один депутат проголосовал против кандидата
Андрей ЗОБОВ
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Новым председателем правительства стал опытный банкир Константин Суриков. Фото: пресс-служба главы и правительства РИНовым председателем правительства стал опытный банкир Константин Суриков. Фото: пресс-служба главы и правительства РИ
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Опытный банкир и экономист Константин Суриков избран новым премьер-министром Ингушетии. За кандидата, предложенного новым главой Махмудом-Али Калиматовым проголосовало подавляющее число депутатов парламента республики: 27 из 28 — один член Народного Собрания проголосовал против.

— Это на самом деле колоссальная ответственность и кредит доверия мне. Я просто обязан этот кредит доверия исполнить. Приложу все усилия, чтобы республика стала лучше, чтобы Правительство РИ стало работать эффективнее. Я думаю, что с вашей поддержкой у нас все получится, — сказал Константин Суриков после назначения.

По словам нового председателя правительства, основной его целью будет создание необходимых условий для динамичного экономического роста региона. Например, политик планирует максимально привлекать к развитию республики федеральные средства.

— Мы должны прийти к следующим показателям: на 1 рубль республиканского бюджета привлекать 9 рублей федерального бюджета и 10-12 рублей частных инвестиций, — заявил Суриков.

Первоочередным социальным проектом новый премьер назвал обеспечение всех населённых пунктов питьевой водой и дешёвой электроэнергией.

СПРАВКА «КП»

Константину Сурикову 48 лет. Чиновник окончил Томский государственный университет имени Куйбышева, Академию народного хозяйства при Президенте России, Самарский государственный экономический университет, является кандидатом экономических наук.

С 1993 по 2000 год занимал различные должности в Главном управлении Банка России по Томской области.

C 2000 по 2003 год, возглавлял Томскую банковскую школу Банка России

С 2004 по 2005 гг. Суриков работал на посту замначальника ГУ Банка России по Томской области

Позже, до 2009 года был директором Московской банковской школы Банка России.

С 2011 по 2014 год возглавлял ГУ Банка России по Самарской области,

С 2014 по 2019 год занимал посты советника председателя правления в ООО КБ «Столичный кредит» и ООО КБ «Союзный».

После назначения Махмуда-Али Калиматова на должность врио главы Ингушетии занял место помощника-советника главы республики.

Кандидат на пост председателя правительства Ингушетии женат, воспитывает двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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