Колючий Хатико: ёжик ждал возвращения умершего хозяина, пока сам не стал жертвой

В ночь на 12 сентября жители маленького села Султан на Ставрополье проснулись от страшного грохота. Ночное небо озарило марево пожара — пылал один из пустующих домов. От жара лопались стёлка, взрывалась черепица. Немедленно позвонили пожарным и стали ждать, загипнотизированные страшным зрелищем.

Когда на место прибыли спасатели, огонь уже перекинулся на высокую траву и кусты, росшие вокруг заброшенного дома. Медленно, но верно, пожарным ПАСС СК всё-таки удалось победить огонь.

Когда спасатели вошли в дом, у порога они увидели странную и душераздирающую картину — маленькое, хрупкое, обгорелое тельце ёжика. Как рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ПАСС Ставрополья, профессионалы немало удивились и стали расспрашивать местных жителей о судьбе малыша. Оказалось, что за печальной картиной стоит история настоящей любви.

Тело малыша в сгоревшем доме нашли спасатели. Фото: пресс-служба ПАСС СК

В покинутом доме жил добродушный старичок. Он был очень одинок, но держался молодцом. Да и местные жители старались помогать дедушке. На целом свете у него было одно родное существо — маленький ёжик. Каждый день он прибегал к сердобольному старичку. Просил покушать, ластился. Посидев с ним немножко, он убегал по своим делам.

Со временем колючий питомец прижился у дедушки. Они стали жить вместе, и радовали друг друга — хозяин был рад, что он ещё может быть кому-то полезен, а зверёк всегда был сыт и приласкан.

Но в прошлом году дедушка умер. Дом так и остался пустовать. Старичка не забыл только маленький четвероногий друг — каждый день он возвращался домой и ложился спать, будто ждал возвращения хозяина. Пусть еды здесь больше не было, но с этим местом зверька связывало нечто большее — любовь.

В роковой день малыш не смог выбежать из дома. Огонь и дым убили преданного друга, который так и не смог забыть дедушку. Спасатели нашли его тело у порога.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Просто не могу пройти мимо»: Житель Владикавказа сотнями спасает кошек и собак

В однокомнатной квартире 45-летнего водителя из Владикавказа живут 22 кошки и собака со щенком. Бывало, что в его однушке ютились более 30 бездомных собак. Всех их Вадим Шапранов спасает от голодной смерти, лечит и раздает добрым хозяевам (подробности).