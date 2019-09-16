2019-09-16T20:00:44+03:00
Происшествия

Пьяным врачом, выписавшем ребенку мазь для гипса, заинтересовались следователи

Видеозапись с нетрезвым доктором произвела фурор в соцсетях [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Следственный комитет Северной Осетии заинтересовался резонансным видео с пьяным врачом-травматологом. «Добрый детский доктор» пытался выписать мазь для гипса — теперь абсурдное назначение может ему стоить не только работы, но и свободы.

— После ряда публикаций в СМИ начата доследственная проверка информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР Северной Осетии.

Пьяный врач выписал ребенку мазь для гипса. Северная Осетия.

Скандальное видео было снято в Моздокской городской больнице 14 сентября. «Добрый доктор» принимал 8-летнюю девочку с перелом лодыжки. Травматолог клевал носом, говорил невразумительно и нечленораздельно, но больше всего отца пациентки возмутило назначение. Врач, даже не взглянув на историю болезни, решительно назначил пациентке мазь для гипса.

Ошалевший отец начал снимать видео, а пьяница невнятно то ли просил, то ли требовал от мужчины убрать камеру, а потом и вовсе решил сбежать. И если с задачей попасть в дверной проём горе-медик кое-как справился, то спуск по лестнице оказался для доктора слишком сложным — по инерции он чуть не разбил окно.

Когда видео появилось в соцсетях, травматолога-пьяницу уволили. При этом нашлись и заступники: люди писали, что врач — профессионал, просто запил из-за развода с любимой супругой.

Теперь в скандальном инциденте будут разбираться следователи. А горе-доктору грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

КСТАТИ

В Моздоке сняли на видео пьяного врача, выписавшего мазь для гипса

Руководством Министерства здравоохранения было принято решение о незамедлительном увольнении этого врача! Не смотря на все его заслуги, опыт и знания (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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