Путешествуем по Кавминводам на SKODA KODIAQ

На хорошем внедорожнике можно не только решительно штурмовать бездорожье, но и с комфортом преодолевать расстояния по трассе. Таков ŠKODA KODIAQ - мощный, как медведь-кадьяк, но в то же время эффектный и гармоничный, как сама природа.

Сегодня отправляемся на нем любоваться самым живописным ущельем Северного Кавказа - Березовским. Оно располагается в окрестностях Кисловодска: городской район, который называется Бермамыт, плавно переходит в Березовское ущелье, или Березовую балку, которая протянулась на 17 - 18 км до Бермамытского плато. Того самого, откуда так прекрасен вид на Эльбрус.

Кстати сказать, в этом направлении лежит как раз самый короткий путь на плато, хотя он и непростой, подходящий исключительно для внедорожников, таких надежных, как ŠKODA KODIAQ. Он оснащён высокотехнологичным оборудованием и двигателем, за которым стоит вся инженерная мощь концерна Volkswagen.

Автомобиль оснащён высокотехнологичным оборудованием и двигателем

Так что автомобиль справится даже с самым сильным бездорожьем. Но ведь для этого мы и покупаем ŠKODA KODIAQ! С окраины Кисловодска, где многоэтажки стоят буквально на крутых склонах Березовой балки, открывается великолепный вид во все стороны. Тем и притягательно это место для путешественников - можно подъехать к нескольким видовым площадкам с лучшими видами на ущелье.

Крутые скальные стены поднимаются на высоту до 100 и более метров и изрезаны причудливыми формами и террасами, напоминающими гигантские ступени. По дну ущелья течет небольшая речушка Березовка.

ŠKODA KODIAQ с полным приводом, интеллектуальным управлением и дорожным просветом от 187 мм легко справился бы с проездом по грунтовой дороге внизу ущелья, со штурмом реки и с перепадом высоты, вот только место это - охраняемая природная территория, а потому нарушать его покой не стоит. Поэтому едем по улице Березовой до небольшого поселка Левоберезовский.

Автомобиль справится даже с самым сильным бездорожьем.

Отсюда с небольшой огороженной площадки вновь открывается восхитительный вид на ущелье: очень крутые и скалистые обрывы, глубокий каньон с тонкой лентой реки, захватывающий дух простор. Красота Берёзовского ущелья вдохновляла известного русского художника-передвижника Николая Ярошенко и увековечена в одной из его картин. Кстати, с творчеством художника можно познакомиться в Кисловодске - в его музее-усадьбе.

Если проехать 6 км от начала ущелья, то можно найти нарзанный источник. Вода из него по трубам идет в санатории города-курорта. Говорят, березовский нарзан, открытый в 19 веке, по вкусовым качествам и содержанию углекислоты подобен кисловодскому и ничуть не хуже.

На большом и удобном автомобиле ŠKODA можно ехать по живописным горным дорогам, любоваться достопримечательностями Кавминвод даже с детьми или с большой компанией, это универсальный автомобиль, способный решать разные задачи. А в просторном багажнике - самом вместительном в классе - найдется место для всех нужных в дороге вещей.

На большом и удобном автомобиле ŠKODA можно ехать по живописным горным дорогам.

От нарзанного источника едем дальше до верховьев Березовки, здесь стоит небольшой поселок Элькуш. Название переводится как «селение орлов» - их тут много, они парят в воздухе или сидят на скальных карнизах. Что-то есть общего между этими гордыми птицами и первым внедорожником от ŠKODA - он так же красив и любит свободу.

Пройти тест-драйв и ознакомиться с полным модельным рядом вы можете в ДЦ «СтрелаАвто» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1. Контактный тел. - 887922 65353.

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