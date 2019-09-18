2019-09-18T16:44:18+03:00
Происшествия

В Дагестане задержали приверженца ИГ*, планирорвавшего теракт в республике

Парня взяли в лесу, когда он пришел за бомбой
Антон ШАПОВАЛОВ
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Бомбу парень хотел использовать против сотрудников правоохранительных органовБомбу парень хотел использовать против сотрудников правоохранительных органовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Мужчина планировал совершить теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов и местных властей, передает представитель Национального антитеррористического комитета.

Задержанный оказался гражданином России 2000 года рождения. Сторонником терроризма он стал в августе этого года. В НАК сообщили, что молодого человека взяли в лесу в Тарумовском районе Дагестана. Задержанный хотел достать из тайника самодельную бомбу большой мощности.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

Задержание террориста с бомбой в Дагестане. Съемка с беспилотника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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