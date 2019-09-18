Подведены итоги спецоперации по уничтожению боевиков в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии после ликвидации двух боевиков во время контртеррористической операции следователями были возбуждено уголовное дело. За незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, за изготовление взрывных устройств и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

18 сентября около 5 часов утра в одном из частных домов в Чегеме сотрудники УФСБ по КБР и полицейские заблокировали двоих членов религиозно-экстремистской группировки. Они планировали совершить теракты на территории региона. На просьбу сложить оружие и выйти, боевики открыли огонь, в ходе перестрелки боевиков ликвидировали ответным огнем. Убитые, по версии следствия, - местный житель и житель соседней республики 1995 и 1999 годов рождения. Они присягнули на верность запрещенной на территории России террористической организации «ИГ».

Никто из мирного населения и сотрудников спецслужб не пострадал.

На месте происшествия найдены два автомата, боеприпасы, самодельная бомба. Режим контртеррористической операции снят, на данный момент нет никаких ограничений. Продолжается расследование уголовного дела.

Опубликовано и видео со спецоперации по нейтрализации боевиков в КБР.

Видео контртеррористической операции в КБР.

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