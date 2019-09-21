2019-09-21T15:34:29+03:00
Общество

"Ты ходячий труп": "Синтоловому качку" пообещали, что он умрет за Полярным кругом

Его хотят вывести туда, чтобы он не показывал "плохой пример молодежи"
Варвара АНТОНОВА
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"Синтоловому качку" пообещали, что он умрет за Полярным кругом"Синтоловому качку" пообещали, что он умрет за Полярным кругомФото: СОЦСЕТИ
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Скандальный блогер Кирилл Терешин, привыкший называть себя "Руки-Базуки", вновь пошел на телевизионное шоу. К себе в программу его позвал Андрей Малахов, который на этот раз обсуждал влияние стероидов на организм спортсменов.

В шоу было две стороны: одни - бодибилдеры - выступали за помощь организму химикатами, другие - спортсмены и обыватели - были наотрез против них. Но "Синтоловый качок" оказался в опале у двух лагерей сразу. Его единодушно назвали "дураком" обе стороны.

- Я нашел то масло, которое подходит для моего организма, но, к сожалению, вводил его неравномерно, - сказал Терешин. В один миг на него встрепенулся адвокат Михаил Терехин.

- Ты живой пример ходячего трупа! Это ненормально. Скажи всем, что это ненормально!

Фрик согласился с ним и заявил, что никого не призывает повторять его путь. Правда, на "Руки-Базуки" тут же ополчился писатель Эдуард Каневский, который, укоряя Терешина в медийности, призвал увести его за Полярный круг.

- Таких, как Кирилл, надо увозить за Полярный круг, чтобы они пример свой никому не показывали. Без обид только, - хладнокровно сказал Каневский. Его поддержал судья международного класса по бодибилдингу Иван Мангустов. Зал молчал.

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В последний месяц популярный блогер Кирилл Терешин часто говорит о том, что его "руки-базуки" скоро вырежут. Эти заявления он делает на публике - но в личной беседе менеджер фрика Александр признался корреспонденту "КП-Северный Кавказ", что его положение не такое уж радужное (подробности)

Сколько стоит любовь «Синтолового качка»

«КП» узнала, почем «отношения» с фриком и с кем у Терешина любовь — не за деньги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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