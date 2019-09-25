Результат матча «Алания» – ЦСКА: аутсайдер проиграл в зрелищном противостоянии со счетом 1:3

Результат матча «Алания» – ЦСКА не должен разочаровать болельщиков обеих команд. Да, владикавказский клуб потерпел поражение со счётом 1:3, но хозяева выглядели достойно на фоне топ-клуба РПЛ. Ну а болельщики армейцев полюбовались на зрелищный футбол и увезли победу, которая позволит их любимцам продолжить выступление в кубке России.

Начало матча было настоящим шоком для 15,5 тысяч болельщиков, заполнивших трибуны стадиона «Спартак». На первой же минуте, в первой же атаке ЦСКА оказался смертельно точен. Забегание, пас, вход в штрафную, фол...арбитр без колебаний показал на точку. Одиннадцатиметровый исполнил Ильзат Ахметов. Голкипер Солдатенко дотянулся до мяча, но лишь «потрогал» залетающий в сетку снаряд — 0:1.

После этого армейцы чуть не забили вновь — Нисимура вывалился 1 на 1, но вратарь потащил. Придя в себя, хозяева стали отвечать атаками и к 18-й минуте создали серьёзное напряжение у ворот Помазуна. Пас, серия финтов в штрафной и Батраз Хадарцев оказался на газоне. А мяч — снова на точке. Сам пострадавший идеально реализовал пенальти — 1:1.

Под рёв трибун хозяева продолжали натиск. ЦСКА долго не мог даже выйти в стройную контратаку. Но на 34-й минуте длинный пас на японца Нисимуру воплотился в гол. Второй выход на рандеву с голкипером он уверенно реализовал — 1:2.

В конце первого тайма осетинская команда была близка к тому, чтобы отыграться. Поймав гостей на контратаке, футболисты разрезали оборону ЦСКА передачами. Но оказавшийся в убойной позиции Сергей Кромаренко промахнулся с 10 метров. Мяч проскочил в миллиметрах от штанги, ключевой шанс был упущен, а команды отправились в раздевалки.

Начало второго тайма получилось размеренным. ЦСКА взял инициативу в свои руки и волнами накатывал на ворота оппонента. Несмотря на это, до опасных моментов так и не дошло, а «Алания» постоянно грозила убежать в контратаку.

В итоге атаковали хозяева, а забил ЦСКА. После нескольких опасных моментов в исполнении владикавказцев, вышедший на замену Чалов отдал филигранную передачу на Насимуру. Японец снова вышел 1 на 1, но уже в упор к воротам. Промазать было сложно — 1:3.

Как не бились после этого футболисты «Алании», как не угрожали воротам Помазуна, ЦСКА довёл матч до логического завершения. Голкипер запомнился парой красивых сейвов, а кавказская команда — яркой, живой игрой. Теперь возрождённый клуб будет ещё больше стремиться вернуться на прежний уровень, в премьер-лигу. А ЦСКА продолжит свой путь в кубке России.