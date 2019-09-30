Три внедорожника Volkswagen доступны для покупки и на Кавминводах

Официальный дилер Volkswagen «АвтоБерг» спешит сообщить, что в модельной линейке, представленной на российском рынке, есть три внедорожника, среди которых подходящий вариант найдет каждый из вас.

Volkswagen Tiguan - компактный городской внедорожник с широким выбором ассистентов помощи водителю.

Volkswagen Teramont - семиместный автомобиль марки Volkswagen. В его салоне могут с комфортом разместиться семь человек. При этом Teramont является настоящим внедорожником, с полным приводом и высоким дорожным просветом.

Volkswagen Touareg - самый инновационный и премиальный автомобиль марки Volkswagen, хорошо зарекомендовавший себя на российском рынке, витрина высоких технологий.

Volkswagen Tiguan

Хорош в городе и далеко за его пределами

Стильный внешний вид придает автомобилю особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают автомобиль непревзойденным на любых дорогах и на бездорожье.

Volkswagen Teramont

Очень большой снаружи и ещё больше внутри

Volkswagen Teramont производит незабываемое впечатление с первого взгляда. И в городских джунглях, и на бездорожье он смотрится одинаково органично. Везде он уместен, везде в своей среде. И, где бы он ни оказался, его дерзкий дизайн и внушительные размеры приковывают к себе восхищенные взгляды.

Volkswagen Touareg Восхищает возможностями Флагман модельного ряда Volkswagen, один из самых совершенных и инновационных автомобилей в модельном ряду. Volkswagen Touareg оснащен множеством электронных ассистентов помощи водителю, а также обладаем всеми возможностями, присущими настоящим внедорожникам: постоянный полный привод 4MOTION, пневматическая подвеска и пакет Off-road.

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Внедорожники Volkswagen. Вызывают привыкание.

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