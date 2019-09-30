Ставрополье привезет в Москву интерактивную «Скатерть-самобранку»

«Золотая осень» по праву считается одной из самых престижных и масштабных сельскохозяйственных выставок, организуемая Министерством сельского хозяйства России. В этом году она вновь пройдет на ВДНХ.

С 9 по 12 октября свои достижения продемонстрируют лучшие отечественные сельхозпроизводители. Профессионалов отрасли ждет насыщенная деловая программа. Главный тематический вектор выставки, по словам ее организаторов, - устойчивое развитие сельских территорий.

Ставропольский край, как всегда, - в числе самых активных участников выставки. На своем стенде регион представит свою экологически чистую, натуральную продукцию. Кстати, для гостей «Золотой осени-2019» ставропольцы подготовили необычную презентацию продукции - это будет интерактивная «Скатерть-самобранка». Гости смогут не только попробовать ставропольскую продукцию, но и узнать полную информацию о ее производителе.

Среди тех, кто представит на выставке свою продукцию, - самый крупный на Ставрополье производитель сыра, ОАО «Сыродел» из Ипатово. Предприятие продолжает наращивать мощности, расширять ассортимент и радовать своих многочисленных покупателей оригинальными, вкусными и качественными новинками.

Подробнее о предприятии и выставке — в журнале «Россия аграрная.