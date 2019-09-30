Советы гастроэнтеролога: как не допустить сезонных обострений
Кандидат медицинских наук Марина Перекалина в проекте "За здоровье".
Марина Перекалина.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Проект "За здоровье": как предотвратить сезонные обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта.О правильном питании и других мерах профилактики рассказывает заведующая отделением гастроэнтерологии Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Марина Перекалина
ИСТОЧНИК KP.RU