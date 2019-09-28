Volkswagen Teramont становится доступнее

Семиместный Volkswagen Teramont построен на модульной платформе MQB. Несмотря на немалые габариты, автомобиль предлагает отличную динамику и управляемость. Модель оснащена широким набором современных технологий и систем пассивной и активной безопасности.

Volkswagen Teramont с 280-сильным двигателем доступен в трех комплектациях: Respect, Status, Exclusive. Выгода на все версии модели может достигать до 450 000 рублей, включая скидку по трейд-ин. Respect.

Комплектация оборудуется противоугонной системой с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, дополнительными предупредительными LED-лампами в передних дверях, датчиком дождя, теплоизолирующим лобовым стеклом с электроподогревом, автоматическим управлением головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями с функцией Coming Home/Leaving Home, системой помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом, а также камерой заднего вида, передними противотуманными фарами с функцией статичного бокового света, водительским сиденьем с электрорегулировкой, электроприводом двери багажного отделения и системой бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access. Status.

Комплектация расширена за счет функции памяти наружных зеркал заднего вида, эргономичных сидений с большим количеством электрорегулировок, которые существенно повышают уровень комфорта для водителя и для пассажиров, а также в этой версии предлагается функция памяти водительского сиденья.

Более того, автомобиль в данной комплектации оборудуется цифровой приборной панелью Active Info Display с диагональю 10 дюймов, навигационной системой Discover Media. Exclusive. Топовая комплектация Teramont оснащается 20-дюймовыми легкосплавными дисками Mejorada с болтами-секретками, боковыми стеклами с хромированным обрамлением, панорамной крышей со сдвижным люком, передними сиденьями с функцией активной вентиляции, фоновой подсветкой интерьера, системой автоматического управления светом Light Assist, электроподогревом боковых задних сидений, парковочным автопилотом Park Assist, системой кругового обзора Area View, а также ассистентом движения по полосе Lane Assist.

Кроме того, обивка сидений выполнена из кожи Vienna. Благодаря трехрядной конфигурации в Teramont достаточно места для семи взрослых пассажиров, что делает его идеальным семейным SUV. Концепция трансформируемого салона автомобиля предполагает возможность складывания спинок всех пассажирских кресел. Сиденье второго ряда легко перемещается вперед и назад, что позволяет моделировать интерьер для достижения максимального комфорта.

Объем багажного отделения автомобиля составляет 330 литров, при сложенных спинках третьего ряда увеличивается до 871 литра, а если сложены спинки и второго, и третьего рядов, то объем достигает 1.421 литра. Внутреннее пространство Teramont максимально функционально, а отделка салона отличается высоким качеством. Панель управления удобна в использовании: цифровые приборы и дисплеи не отвлекают и помогают сконцентрироваться на процессе вождения.

Во всех версиях – семь посадочных мест, доступны асимметрично складывающиеся задние сиденья, а также третий ряд с двумя полноценными сиденьями. Для модели предлагаются три типа обивки сидений. В исполнении Exclusive для сидений используется кожа Vienna, доступны три цветовых варианта: черный Titanium, бежевый Shetland и коричневый Golden Oak.

Внешний вид Teramont демонстрирует классические пропорции и четкие линии. Уже в базовой версии модель оборудуется светодиодными фарами ближнего и дальнего света с дневными ходовыми огнями, серебристыми рейлингами на крыше и 18-дюймовыми легкосплавными дисками Prisma. В комплектации Exclusive экстерьер автомобиля дополнен панорамной крышей со сдвижным люком, 20-дюймовыми дисками Mejorada и хромированным обрамлением боковых стекол.

Для Volkswagen Teramont предлагаются такие цвета, как белый Pure и черный перламутровый Deep, а среди оттенков металлик доступны серебристый Reflex, серый Platinum, синий Tourmaline и Pacific, Коричневый Hunting, а также красный Fontana.

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