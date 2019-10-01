2019-10-01T11:17:24+03:00
Экономика

ВТБ расширяет поддержку авторитейла в Ставропольском крае

Банк предоставил кредит дилеру Volkswagen в Ставрополе
Поделиться:
ВТБ активно работает на региональном рынке автомобильного ритейла.ВТБ активно работает на региональном рынке автомобильного ритейла.
Изменить размер текста:

Кредит в размере 180 млн рублей сроком до 2 лет ВТБ выдал официальному дилеру Volkswagen в Ставрополе - ООО «Гедон-Моторс». Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, подчеркнул, что для банка стратегически важно быть максимально ориентированным на потребности клиента:

- ВТБ активно работает на региональном рынке автомобильного ритейла. Банк оказывает всестороннюю финансовую поддержку крупным игрокам. ВТБ остается одним из лидеров автокредитования в Ставропольском крае: с начала года более 1200 жителей региона стали обладателями транспортных средств за счет заемных ресурсов банка.

- Кредитные средства, предоставленные банком-партнером, направлены на приобретение автомобилей Volkswagen, наиболее популярных у ставропольцев комплектаций, - отметил генеральный директор ООО «Гедон-Моторс» Валерий Амвросов, - и на расширение ассортиментного ряда бренда.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мам, пришли денег на этот номер. Потом объясню!»
Звонят от имени детей или внуков, звонят от лица представителей банков, прокуратуры, операторов сотовой связи и по отрепетированной схеме уверенным голосом выуживают у доверчивых стариков большие и маленькие суммы...
Новости 24
Видео: в Ставрополе медработники высадили инвалида на лавочке
Известный юморист снял видео, в котором смеется над названием ставропольского мороженого
В Ставропольском крае самый высокий уровень легализации трудовых отношений в стране
«То, что он сделал — потрясает»: Американский боец резко изменил мнение о Нурмагомедове
В Ставрополе лучшим сварщикам и электрикам заплатят 100 тыс рублей
В Ставрополе ликвидировали подпольный алкогольный завод
Пополнил запасы на зиму: ставрополец украл 680 килограммов зерна
Секрет долголетия: 100-й день рождения отпраздновали три горянки в Северной Осетии
На Ставрополье за неделю заболело ОРВИ на 25% человек больше
На Ставрополье женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей за избиение полицейского
Чеченским инвалидам и беднякам раздали мясо курицы
Конвоира, упустившего обвиняемую, будут судить на Ставрополье
Безответную любовь главы Ставрополя обсуждают в соцсетях
Мария Ласицкене из КБР выиграла чемпионат мира
Карачаевский «Будулай» украл табун лошадей
На Ставрополье 9-летнего мальчика сбил водитель "Лифана"
На Ставрополье мотоциклист без прав получил тяжелые травмы
Развитие Кисловодска обсудили глава Ставрополья и председатель Совефеда
В Дагестане 7 человек отравились угарным газом