ВТБ расширяет поддержку авторитейла в Ставропольском крае

Кредит в размере 180 млн рублей сроком до 2 лет ВТБ выдал официальному дилеру Volkswagen в Ставрополе - ООО «Гедон-Моторс». Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, подчеркнул, что для банка стратегически важно быть максимально ориентированным на потребности клиента:

- ВТБ активно работает на региональном рынке автомобильного ритейла. Банк оказывает всестороннюю финансовую поддержку крупным игрокам. ВТБ остается одним из лидеров автокредитования в Ставропольском крае: с начала года более 1200 жителей региона стали обладателями транспортных средств за счет заемных ресурсов банка.

- Кредитные средства, предоставленные банком-партнером, направлены на приобретение автомобилей Volkswagen, наиболее популярных у ставропольцев комплектаций, - отметил генеральный директор ООО «Гедон-Моторс» Валерий Амвросов, - и на расширение ассортиментного ряда бренда.

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