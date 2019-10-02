Сентиментальный чеченец извинился перед Кадыровым за то, что заплакал на свадьбе сестры

Жители Чечни продолжают публично извиняться перед главой республики Рамзаном Кадыровым. Причиной этих скромно опущенных перед камерой лиц – «недостойное поведение на традиционной чеченской свадьбе».

На этот раз провинился молодой чеченец, провожающий любимую сестру замуж. Растроганный брат мало того, что присутствовал на свадьбе родственницы, так еще и пустил скупую мужскую слезу.

В сети появилось бурно обсуждающее видео с торжественного события. На этих кадрах сентиментальный брат, обнимая невесту за руку, позирует фотографу. Растроганная сестра от волнения вытирает слезы.

Казалось бы, типичный сюжет любой свадьбы, но нет. Такие «явления недопустимы для чеченского общества».

Чеченец извинился перед Кадыровым за то, что заплакал на свадьбе сестры.

По мнению возмущающихся в сети, есть свод неписанных правил поведения на свадьбе. Их соблюдение позволяет чеченцам сохранять свой менталитет и особую культуру. А тем, кто их нарушает, приходится публично отвечать за свои действия.

Напомним, что на прошлой неделе уже успел извиниться отец чеченской невесты, который сфотографировался с дочерью в день ее свадьбы.

Этот поступок попал под жесткую критику Рамзана Кадырова. На заседании с представителями правительства чеченский лидер заявил, что поступок этого папы не соответствует местным обычаям.

А они гласят следующее: когда дочь выходит замуж, отец не должен появляться на свадьбе.

Краснеть перед камерой довелось и другой жительнице республики. Мать невесты извинилась публично за то, что дочь, держа за руку, пела ей в день свадьбы.

Следом за этими роликами в сети активно распространились выступления богословов и старейшин республики. Горские авторитеты осуждают тех, кто «недостойно ведет себя на чеченских свадьбах».

«Чеченцы обязаны сохранять нормы традиционной свадьбы», – отмечают возмущенные ораторы. Они же и напоминают, что сложившиеся у вайнахов порядки проведения свадьбы основываются на нормах ислама. Именно поэтому «всякие вольности на этом празднике неприемлемы».

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