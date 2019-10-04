2019-10-04T12:53:19+03:00
Общество

ВТБ предоставил льготный кредит на развитие центра позитронно-эмиссионной томографии в Ставрополе

Банк выдал 56,7 млн рублей на пять лет ООО «Пэтскан» на приобретение медицинского оборудования
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ВТБ предоставил льготный кредит на приобретение медицинского оборудования.ВТБ предоставил льготный кредит на приобретение медицинского оборудования.
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Средства выданы на льготных условиях в рамках обновленной программы Министерства экономического развития РФ. Центр ПЭТ является медицинским учреждением на Юге России, в котором проводятся исследования с применением позитронно-эмиссионной томографии.

ВТБ, начиная с 2016 года, предоставил клинике более 200 млн рублей заемных средств на оснащение инновационным диагностическим оборудованием. - Для ВТБ стратегически важно поддерживать клиентов на протяжении всей реализации их проектов, - подчеркнул Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике.

- Банк содействует предприятию с начала строительства первого центра в Ставрополе, понимая насколько важна для жителей региона доступность высокотехнологичных медицинских услуг. Банк намерен и в дальнейшем оказывать максимальную поддержку компаниям, реализующим социально значимые проекты в крае и в республиках.

Анна Григорьева, генеральный директор ООО «Пэтскан», отметила, что центр ведет работу по расширению филиальной сети клиники и в соседних регионах:

- В ближайшее время планируем открыть центры в Краснодаре и Владикавказе. Безусловно, решающее значение в борьбе с тяжёлой болезнью играет использование самых современных медицинских технологий, поэтому техническое оснащение лечебных учреждений выходит на первый план. При поддержки государства мы имеем возможность на оптимальных условиях приобретать в наши центры современную диагностическую технику. Это позволяет выявлять онкологическое заболевание на ранних стадиях, что повышает успешность дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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