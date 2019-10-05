«Прошу прощения, в особенности у чеченсокго народа»: Гуфа затравили за оскорбление кавказских женщин

После травли в интернете рэпер Гуф принёс публичные извинения перед кавказскими и, отдельно, чеченскими женщинами за оскорбления. Свои слова про влечение к «хачухам» Долматов назвал «недостойными мужчины».

— Прошло несколько дней с момента выхода интервью с Ксенией Собчак, и сейчас меня захлестнула волна негодования, которая поднялась во многих пабликах, и просто у людей. Я поступил неправильно, этого слова в моём обиходе нет, и я хочу принести свои искренние извинения перед всеми жителями Кавказа, в частности — перед чеченским народом. Не должен был я такого говорить, абсолютно неправильно поступил. Мужчины так не поступают, — рэпер произнёс целую речь, в конце которой заверил, что с огромным уважением относится ко всем кавказским народам.

Гуф извинился за "хачух" перед жителями Кавказа и, отдельно, Чечни после интервью с Собчак.

Всё началось с передачи «Осторожно, Собчак». Программа опубликована на YouTube. В беседе Гуф разоткровенничался, неожиданно сказав, что его тянет к кавказским девушкам. Однако использовал крайне необычное, оскорбительное определение.

— Мне нравятся хачухи — я понял. У меня первая любовь была грузинка, жена — чеченка. Я часто смотрю на осетинок, армянок, — сказал Гуф.

Гуф в интервью Собчак оскорбил кавказских женщин: чеченок, грузинок и армянок он назвал хачухами.

Видео интервью произвело эффект разорвавшейся бомбы. Слова рэпера особенно разгневали жителей Чечни. В его адрес посыпались оскорбления, проклятья и даже угрозы жестокой расправы, что и заставило музыканта записать видео с извинениями.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Рэпер Гуф оскорбил кавказских женщин

В социальных сетях растет недовольство после слов знаменитого рэпера Гуф. В интервью с Ксенией Собчак Алексей Долматов рассказал о своих предпочтениях в плане выбора женщин (подробности).