«Синтоловый качок» проведёт бой с популярным российским фриком

Чего не сделают фрики ради хайпа! Известный своими девиантными выходками «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин нашёл не менее странного соперника. Пятигорчанин вызвал на бой Олега «Монгола».

— Олег «Монгол», я официально вызываю тебя на бой. В этом месяце я готов лично приехать в Хакасию, выйти с тобой на ринг в перчатках. В первую очередь я хочу доказать людям, что я не балабол и не боюсь! И теперь вы знаете, что я готов приехать, чтобы этот бой наконец состоялся. Мы его мусолим уже больше двух месяцев, — говорит «Синтоловый качок» на кадрах видео, опубликованного в Instagram.

"Синтоловый качок" выйдет на бой против Олега Монгола - другого известного фрика.

В соперники Кирилл выбрал 42-летнего блогера Олега «Монгола». Сибирский фрик прославился в Instagram вызывающим поведением и нестандартной, отталкивающей внешностью. Он без стеснения показывает быт российского алкоголика со стажем, записывает видеоотчёты с шумных вечеринок с друзьями, которые не меньше его любят выпить.

Парадоксально, что при этом «Монгол» увлекается спортом, тренируется и «уходит медитировать в горы». Фрик не раз делал громкие заявления, называя себя «бойцом UFC». Так что самому Олегу тоже есть, что доказывать. Правда, победа над качком с дутыми «руками-базуками» вряд ли принесёт ему много славы. Но, наверняка, привлечёт немало внимания. К чему и стремятся оба блогера.

Олег МонголФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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