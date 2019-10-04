В Чечне объяснили, как многожёнство спасёт женщин от мужской похоти

На днях в сети разлетелась новость о том, что в Чечне предлагают узаконить многоженство в мусульманских республиках России. И одна из причин этой задумки – защита прав женщин.

Общественность приняла эту новость неоднозначно. Так, некоторые кавказские женщины признались, что «лучше пусть у мужа будет вторая жена, чем любовница на стороне. Нашлись и те, кто назвал эту идею «Средневековьем, где женщин продают в пользование хозяину-мужчине за плату (калым»).

Многожёнство для кавказцев: глупая шутка или реальность? 00:00 00:00

Какую же пользу принесет России этот закон, и каким образом он осчастливит кавказских женщин изданию «КП — Северный Кавказ» рассказал автор этой идеи, член общественной палаты РФ Мансур Солтаев.

– Мусульмане часто, когда женятся, берут и вторую, и третью жену. И знаете, что потом происходит? Ко мне обращаются женщины, живущие 10 лет с мужчиной вне брака. И жалуются, что муж выкинул ее с детьми на улицу. Отсудить квартиру или автомобиль – невозможно, их брак не был зарегистрирован. А вот если мужчинам официально разрешат многоженство – они не будут заводить женщин ради временной похоти. Потому что любовницы скажут «дорогой, хочу штамп в паспорте». И мужчина подумает лишний раз, ходить ли ему налево или нет. Так этот закон позволит сохранить права кавказских женщин в России.

По словам Мансура, сами кавказские женщины не против становиться вторыми и последующими женами.

Автор инициативы считает, что кавказские женщины не против становиться вторыми женамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Наши женщины очень консервативны и готовы становиться вторыми женами. Да и у разведенных женщин так появится возможность быть любимой и замужем. Так как в Северо-Кавказских республиках предпочтение в первую очередь отдается молодой, целомудренной и незамужней девушке, нежели той, что не смогла сохранить брак. Хотя, жениться на разведенной не запрещается.

По мнению Мансура, легализация многоженства в стране станет не только гарантией соблюдением прав кавказских женщин, но и позволит решить серьезную демографическую проблему в России.

– Я не призываю поголовно всех жениться несколько раз. Этот закон актуален для мусульман. Мы стараемся делать для этой страны все самое лучшее, наши ребята отдают жизнь ради ее будущего. Тем самым, мы имеем право выбирать, сколько у нас может быть жен. Мы полагаемся на Всевышнего, поэтому в наших семьях как минимум трое детей. А если иметь несколько жен, то и многодетных семей в России появится больше. Это реальный выход из демографического кризиса.

Сам автор инициативы готов взять вторую женуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Автор идеи считает, что в паспорте много места для штампов, поэтому ответственные и праведные мусульманские мужчины могут иметь до четырех жен.

– Мусульманин, который не придерживается религиозных ценностей, не должен заводить несколько жен. Такой мужчина разрушит всю святость этого процесса. В отличие от других, мусульмане кроме церемонии в ЗАГСе обязательно закрепляют брак религиозным обрядом – «никях». Жениться без него – большой позор. И дети от такого «позорного» брака считаются незаконнорожденными.

Сам Мансур Солтаев имеет семейный опыт и вполне готов взять в качестве второй жены любящую красавицу.

– Если бы я к этому не был готов, не заявлял бы эту инициативу. По опыту моих друзей и некоторых коллег, могу сказать, что в многоженстве – сплошные плюсы и польза, как для женщин, так и для настоящих мужчин.

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