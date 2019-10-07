Ставропольца одним из первых в стране привлекли к ответственности за курение на балконе

Ставропольский край стал первым регионом страны, в котором человека оштрафовали за курение на балконе.

Из-за неосторожности при курении в одной из многоэтажек города Изобильного 3 октября мужчина устроил пожар, площадь которого составила 0,5 м². Никто не погиб и не пострадал, но, согласно новым правилам пожарной безопасности, вступившим с 1 октября, ответственность за сигаретный дым наступает в случае возгорания.

Курить, разумеется, никто не запрещает, но забывать об осторожности и ответственности теперь будет сложнее.

Против виновника из Изобильного составлен административный протокол, по результатам которого мужчина оштрафован на четыре тысячи рублей, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Это один из первых штрафов, выписанных в стране. Напомним, согласно правовому акту, использовать открытый огонь на балконах, лоджиях квартир, в комнатах общежитий и гостиничных номерах запрещается разводить огонь. Это касается не только сигарет, но и свечей. За нарушение пожарной безопасности, которое привело к возгоранию, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

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