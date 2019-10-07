2019-10-07T11:49:57+03:00
Происшествия

Ставропольца одним из первых в стране привлекли к ответственности за курение на балконе

Он заплатит 4000 рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Это один из первых штрафов, выписанных в странеЭто один из первых штрафов, выписанных в странеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Ставропольский край стал первым регионом страны, в котором человека оштрафовали за курение на балконе.

Из-за неосторожности при курении в одной из многоэтажек города Изобильного 3 октября мужчина устроил пожар, площадь которого составила 0,5 м². Никто не погиб и не пострадал, но, согласно новым правилам пожарной безопасности, вступившим с 1 октября, ответственность за сигаретный дым наступает в случае возгорания.

Курить, разумеется, никто не запрещает, но забывать об осторожности и ответственности теперь будет сложнее.

Против виновника из Изобильного составлен административный протокол, по результатам которого мужчина оштрафован на четыре тысячи рублей, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Это один из первых штрафов, выписанных в стране. Напомним, согласно правовому акту, использовать открытый огонь на балконах, лоджиях квартир, в комнатах общежитий и гостиничных номерах запрещается разводить огонь. Это касается не только сигарет, но и свечей. За нарушение пожарной безопасности, которое привело к возгоранию, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Курить на балконе запретят, но наказать вряд ли смогут (подробнее)

В России вступил в силу закон, "запрещающий курить на балконах" (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Психиатр о нападении на полковника СК: У нас никто не имеет право контролировать психбольного, пока не произойдет что-то ужасное
Специалист рассказал "КП", почему психически нездоровые люди могут годами скрываться от контролирующих органов и свободно перемещаться по стране
«Мажор на BMW два часа убегал от патрульных по дворам»: В Москве задержали сына топ-менеджера известной компании
Машину 25-летнего Алана Ибрагимова заблокировали на Беломорской улице - чтобы достать парня и его приятеля, полицейским пришлось разбить окно [видео]
Новости 24
Пропавших в Дагестане полицейских нашли мертвыми в разбитой "Приоре"
В Минводах с самолета ссадили пассажира
На Ставрополье начнут производить знаменитый кальвадос
В единственном в Дагестане приюте для матерей установили тревожную кнопку
Ставрополец облил знакомого горючей жидкостью и поджег его дом
На Северном Кавказе больше успешных предпринимателей, чем в Подмосковье и Петербурге
Гендиректор ставропольского предприятия распродал его имущество
На Ставрополье осудили главу района и его сына за взяточничество
Спасение мужчины из раскуроченного грузовика в Дагестане попало на видео
Водитель в Георгиевске врезался в фонарь и перевернулся
В родном селе чемпиона Хабиба Нурмагомедова построят спорткомплекс и гостиницу
В Ставрополе лихач сбил дорожный знак
На Ставрополье из-за пенсионера, выехавшего на «встречку», пострадали 2 человека
Кадыров подарил квартиру брату и сестре, которые искали друг друга 24 года
Зарплаты в СКФО в 2019 году одни из самых низких в стране
Вкусный рекорд: яблочное панно в Нальчике оказалось самым большим в мире
Ливни, грозы и сильный ветер ждут жителей Ставрополя 7 октября
Жители дагестанского села отравились водой из-под крана
«Я тебя ждала, ты не пришел»: Малышка расплакалась, потому что не смогла поздравить с днем рождения Кадырова
Видео: Пьяные друзья обнесли чужую яблоню и украли искусственную елку
Два человека погибли при пожаре в частном доме Пятигорска
Хабиб Нурмагомедов хочет драться на «Газпром Арене»
В Дагестане начнут оперировать поросят
Найдена заблудившаяся в лесу 70-летняя жительница Северной Осетии
Рамзан Кадыров вернул Грозному награду времен СССР
На Ставрополье появилась забавная «поросячья» реклама
На Ставрополье будут судить любителя овец
Результат матча «Уфа» – «Ахмат» 5 октября 2019 года: хозяева с минимальным счётом победили в матче 12 тура РПЛ
Чеченцу, на которого разгневался Кадыров, вынесли приговор