Из «Синтолового качка» делают порноактера

Известного блогера Кирилла Терешина готовят к выходу за рамки Instagram. Молодой фрик вскоре может стать порноактером, этому способствует его подруга, с которой качок спит.

- Когда из Терёшина пытаешься сделать порноактера, - подписала девушка видео их быта. «Синтоловый качок» лениво разложился на кровати, а девушка хочет его расшевелить. Она предлагает ему прогуляться, сделать массаж, но фрик отнекивается.

Уговоры закончились, когда девушка увидела неприлично большие ногти на ногах Терешина. С криками она стала стричь их. Таким образом подруга, с ее слов, пытается сделать из блогера порноактера.

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Сама же девушка нередко оголяется в социальных сетях: то выйдет в кружевном белье, то станцует в трусах. Никакой информации о том, связана ли она с порноиндустрией, нет, но намерения ее ясны: девушка раскручивает Терешина среди своей, специфичной, аудитории.

Терешин задается вопросом: «Правильно ли она со мной обращается?» Девушка настолько яростно критикует друга, что у подписчиков сложилось впечатление, что Терешин в браке с этой дамочкой.

"Синтоловый качок" может стать порноактёром.

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