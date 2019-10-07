2019-10-07T15:09:22+03:00
Общество

Из «Синтолового качка» делают порноактера

Его внешним видом уже начали заниматься профессионалы [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Терешин в опытных руках готовится стать порнозвездойТерешин в опытных руках готовится стать порнозвездойФото: СОЦСЕТИ
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Известного блогера Кирилла Терешина готовят к выходу за рамки Instagram. Молодой фрик вскоре может стать порноактером, этому способствует его подруга, с которой качок спит.

- Когда из Терёшина пытаешься сделать порноактера, - подписала девушка видео их быта. «Синтоловый качок» лениво разложился на кровати, а девушка хочет его расшевелить. Она предлагает ему прогуляться, сделать массаж, но фрик отнекивается.

Уговоры закончились, когда девушка увидела неприлично большие ногти на ногах Терешина. С криками она стала стричь их. Таким образом подруга, с ее слов, пытается сделать из блогера порноактера.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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Сама же девушка нередко оголяется в социальных сетях: то выйдет в кружевном белье, то станцует в трусах. Никакой информации о том, связана ли она с порноиндустрией, нет, но намерения ее ясны: девушка раскручивает Терешина среди своей, специфичной, аудитории.

Терешин задается вопросом: «Правильно ли она со мной обращается?» Девушка настолько яростно критикует друга, что у подписчиков сложилось впечатление, что Терешин в браке с этой дамочкой.

"Синтоловый качок" может стать порноактёром.

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В последний месяц популярный блогер Кирилл Терешин часто говорит о том, что его "руки-базуки" скоро вырежут. Эти заявления он делает на публике - но в личной беседе менеджер фрика Александр признался корреспонденту "КП-Северный Кавказ", что его положение не такое уж радужное (подробности)

Сколько стоит любовь «Синтолового качка»

«КП» узнала, почем «отношения» с фриком и с кем у Терешина любовь — не за деньги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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