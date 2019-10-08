В Дагестане дети отравились водой с фекалиями

24 жителя дагестанского села Новое Викри Каякентского района заболели острой кишечной инфекцией. Из них — 23 ребенка. Причиной отравления маленьких жителей Дагестана стала обычная водопроводная вода. Ее анализ показал наличие специфических бактерий, подтверждающих загрязнение фекалиями.

На сегодняшний день, в районной больнице остаются шесть детей. Маленькие пациенты идут на поправку. А в самом селе ввели запрет на использование водопроводной воды до устранения источника инфекции. Необходимую питьевую воду селянам привозят на машинах.

Напомним, что первые случаи заболевания зафиксировали еще 22 сентября. Новые пострадавшие обращались к медикам вплоть до 3 октября. Тогда в местную больницу госпитализировали 12 человек. Среди них — 11 детей. Еще 12 малышей проходили лечение дома. Известно, что троим из них – нет и года.

Кроме этого, в каякентской районной больнице ведется дополнительная санитарно-противоэпидемическая работа. Врачи проводят подворные обходы, чтобы выявить больных.

Также медики начнут прививать от вирусного гепатита А тех селян, которые находились в тесном контакте с отравленными пациентами.

В районе продолжают вести эпидемиологическое расследование. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

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