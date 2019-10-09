Возрождение «Олимпа»

Термин «возрожденный», в контексте произошедшего события, использован не для усиления эффекта масштабного мероприятия, а как объективная констатация изменений, произошедших со спортивным комплексом «Олимп» с момента начала его реконструкции.

Масштабное преображение

Нужно сказать, что этот спортивный объект промышленной столицы Ставропольского края имеет непростую историю. «Олимп» в Невинномысске построили около 25 лет назад. Само строительство продолжалось с 1985 по 1994 годы, несколько раз приостанавливалось.

С момента введения в эксплуатацию здание спортивного комплекса, включавшее в тот период 5 спортивных площадок, ни разу не ремонтировали, ограничиваясь лишь косметическими работами. Так что к 2017 году - моменту начала в спорткомплексе ремонтно-восстановительных работ, крыша, канализация, полы залов и спортивный инвентарь «Олимпа» были, мягко выражаясь, в плачевном состоянии.

Состояние спорткомплекса, в котором проводилось большое количество общегородских спортивных и праздничных мероприятий, стало вызывать обеспокоенность как у жителей Невинномысска, так и у администрации города, а также у правительства Ставропольского края. Переговоры с руководством АО «МХК «ЕвроХим» о включении реконструкции спорткомплекса в социальные программы, которые компания на протяжении многих лет осуществляет на территории города химиков, инициировал глава региона Владимир Владимиров.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на торжественной церемонии.

На базе спорткомплекса состоялось рабочее совещание, главной темой которого стал вопрос реконструкции социально важного городского объекта. А результатом - трехстороннее соглашение между правительством Ставропольского края, администрацией Невинномысска и компанией «ЕвроХим», взявшей на себя всю финансовую и организационную нагрузку по выполнению ремонтных (а точнее, реконструкционных) работ.

Следует отметить, что созданная Андреем Мельниченко в 2001 году минерально-химическая компания «ЕвроХим», один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, известна также и как один из лидеров корпоративной социальной ответственности и благотворительности в России. А сам Андрей Игоревич, согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики, который за последние 15 лет инвестировал в российскую промышленность около $21 млрд.

Суммарные затраты компании «ЕвроХим» на проектирование, ремонтно-восстановительные работы и строительный контроль спортивного комплекса «Олимп» составила 391,49 млн руб. Масштаб ремонта обветшавшего здания впечатляет. В «Олимпе» заменили все инженерные коммуникации: сети водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации.

Установили новую трансформаторную подстанцию и главный распределительный щит, поменяли кровлю с гидроизоляционной мембраной. Теперь она не только защищает здание спорткомплекса от осадков, но и уменьшает нагрузку на его несущие элементы, что по заверению специалистов, выполнявших ремонтные работы, дает гарантию двадцатипятилетней надежной службы здания комплекса.

Также в «Олимпе» заменили окна. До ремонта в спорткомплексе было пять залов. Теперь же их стало восемь: добавились помещения для бокса, хореографии, настольного тенниса, брифинга. В каждом предусмотрены отдельные раздевалки. Практически в два раза (с прежних 1200 до нынешних 2000) увеличится число занимающихся спортом.

В «Большом» и «Малом» спортивно-зрелищных залах полностью заменили полы, при укладке которых применили зарубежную технологию - застилали амортизирующий паркет из массива канадского клена. Не была забыта и прилегающая к спортивному комплексу территория, которую замостили тротуарной плиткой и оборудовали спортивной площадкой. Обновленный спортивный комплекс, уверен руководитель «Олимпа» Виталий Пономарев, - теперь может обеспечить проведение соревнований самого высокого уровня, в том числе и международных.

- Сегодняшний спортивный комплекс «Олимп» не просто преобразился, он стал Олимп-ареной, спортивным сооружением класса «А», крупнейшим и самым современным комплексом на Северном Кавказе, готовым к проведению соревнований российского и международного уровней. Новые спортивные залы, ремонт которых проведен с применением новейших технологий и спортивное оборудование этих залов, уверен, по достоинству оценят как наши горожане, так и спортсмены, которые приедут к нам на соревнования, - отметил Виталий Александрович.

Для будущих чемпионов

Открыл торжественную часть мероприятия губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:

- Пусть в этих прекрасных залах будет создано множество спортивных достижений. Пусть они помогают детям нашего края развиваться, побеждать и воодушевлять своими успехами всю Россию, - сказал Владимир Владимиров в своем приветственном слове на церемонии открытия возрожденного спортивного комплекса «Олимп» города Невинномысска.

Поздравляя невинномыссцев с открытием обновленного спорткомплекса «Олимп», руководитель департамента общественных связей и коммуникаций компании «ЕвроХим» Владимир Торин отметил:

- Год за годом компания «ЕвроХим» старается сделать так, чтобы в нашем городе жилось лучше. Именно поэтому мы возводим новые спортивные и образовательные объекты. В том числе спонсировали ремонт этого прекрасного спортивного комплекса. Спасибо руководству Ставропольского края, администрации Невинномысска. Уверен, впереди у нас еще много совместных проектов.

- То, что здесь было три года назад, не идет ни в какое сравнение с нынешним «Олимпом» - сказал, пройдя по обновленным этажам спортивного комплекса, глава Невинномысска Михаил Миненков. - Теперь дети нашего города смогут заниматься здесь гимнастикой, акробатикой, волейболом, баскетболом, гандболом, боксом, теннисом. Ведь обновленный спорткомплекс распахнет двери для двух тысяч маленьких спортсменов. Будем и дальше развивать спорт в городе, строить новые спортивные объекты.

А после короткой торжественной церемонии открытия «Олимпа» зрители, заполнившие места обновленного зала (площадью 1100 кв. м, рассчитанного на 1050 посадочных мест), смогли насладиться показательным выступлением двукратных чемпионов мира и шестикратных чемпионов России по латиноамериканскому секвею, Федора Полянского и Дины Ахметгареевой. Спортсмены продемонстрировали свои лучшие номера и удивили гостей непревзойденным мастерством танца.

Но первыми новые залы спортивного комплекса «Олимп» «опробовали» участники чемпионата и первенства Ставропольского края по танцевальному спорту, организованного региональным отделением ООО «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в Ставропольском крае.

Юные танцоры.

В течение двух дней на «Олимпийском» паркете демонстрировали свое мастерство в латиноамериканской, европейской программе и двоеборье более тысячи пар разновозрастных спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Краснодара, республик СКФО и Ставрополья.

Участники танцевального марафона.

Впечатления участников танцевального марафона от условий, созданных для них в спортивном комплексе, самые позитивные. И это вполне закономерно, ведь на всех этапах реконструкции «Олимпа» главным экспертом и заказчиком были те, для кого предназначены эти просторные залы и прекрасное спортивное оборудование - спортсмены.

Возрожденный «Олимп» ждет вас!