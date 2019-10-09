2019-10-09T16:06:44+03:00
Экономика

Руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг стал председателем Комитета Ассоциации факторинговых компаний

Корнелиу Робу - глава комитета АФК по Supply Chain Finance
Поделиться:
Банк ВТБ.Банк ВТБ.
Изменить размер текста:

Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг, стал председателем Комитета Ассоциации факторинговых компаний (АФК) по Supply Chain Finance (SCF).

Решение об образовании комитета было принято 2 октября на общем собрании членов АФК. Supply Chain Finance (SCF) - комплекс решений для оптимизации оборотного капитала, которые позволяют компаниям удлинить отсрочку платежа поставщикам и в то же время оплатить их поставки до ее истечения.

Созданный комитет ставит перед собой задачу систематизировать методологию SCF, в том числе определить критерии, унифицировать терминологию, выработать единые подходы к статистическому учету данных.

- Эволюция потребностей бизнеса привела к развитию инструментов управления оборотным капиталом в интересах дебиторов и с учетом их специфических требований и бизнес-задач. Мы уверены, что создание комитета и принятые им в дальнейшем решения расширят практику использования SCF в России и повысят доступность этого финансового инструмента для российских компаний любого масштаба. В ближайшее время правлению АФК будет представлен план работы комитета, предложения по его составу, а также дата и план первого заседания новой структуры, - заявил Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг.

- Создание комитета АФК по SCF - это инфраструктурное решение, которое позволит не списывать у передовиков, но общими усилиями выработать консенсус-подход к продвижению, продажам, оказанию услуг и оценке их эффективности для дебиторов и клиентов, – прокомментировал исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Арас Агаларов, российский миллиардер: России без мигрантов не обойтись. На острове «Русском» у нас даже работали филиппинцы, потому что нашим 40-50 тысяч - мало
Об этом президент компании «КРОКУС» рассказал обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
Дмитрий Медведев дал высокую оценку развитию сельского хозяйства Северной Осетии
ДТП с "ЗиЛом" в Дагестане унесло 3 жизни
За упавший на мальчика шкаф в Ставрополе приговорили директора магазина
Генпрокуратуру не устроила подготовка к отопительному сезону Ростехнадзора в СКФО
Новая канатная дорога появится на горнолыжном курорте «Ведучи» в Чечне
Рашид Темрезов представил экспозицию Карачаево-Черкесии на «Золотой осени-2019»
Сувениром Ставрополья признали керамическое яйцо
Неподкупный пристав на Ставрополье устоял перед взяткой в несколько квартир
Министр ЖКХ Ставрополья застрял в лифте
«Искал секрет успеха, но меня осенило»: Бизнесмен рассказал, как сделал состояние на лотереях
Сообщница террористов начала рожать прямо на допросе в ФСБ
После поездки в Германию экс-мэр крупнейшего города Ингушетии попал в реанимацию
«Ничего особенного там нет»: В Ингушетии прокомментировали видео с избитой отцом до полусмерти семилетней девочкой
До конца недели на Ставрополье потеплеет