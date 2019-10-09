2019-10-09T12:59:33+03:00
Общество

«Невозможно смотреть»: В Ингушетии нашли ещё одну избитую до полусмерти семилетнюю девочку

Кадры избитой девочки шокировали пользователей сети
Ася АСРЯН
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На теле девочки нет живого местаНа теле девочки нет живого места
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Очередная жертва домашнего насилия появилась в Ингушетии. В республике сняли на видео еще одну истерзанную до полусмерти семилетнюю девочку.

На кадрах показывают малышку, на теле которой нет живого места: синяки, увечья, раны. В комментариях пользователи писали, что виной всему – отец-тиран.

– Ребенок часто теряет сознание, она вся в синяках, – пишут авторы ролика.

Этой историей заинтересовались правоохранительные органы Ингушетии. Они выехали по адресу, где проживает семья девочки. Там на самом деле проживал 39-летний отец ребенка. Мужчину доставили в подразделение, где он признался, что избивал семилетнюю дочь.

Невозможно смотреть: в Ингушетии родной отец до полусмерти избил семилетнюю девочку.

Как выяснилось, отец не справился с эмоциями из-за того, что девочка легла спать, заперев дверь квартиры, куда он смог попасть в нее только с помощью сотрудников специализированных служб.

В Ингушетии нашли ещё одну избитую до полусмерти семилетнюю девочку.

До сегодняшнего дня семья на профилактических учётах в органах внутренних дел не состояла.

В поле зрения правоохранителей не попадала. Избитую девочку отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка. По ее по результатам правоохранители примут соответствующее процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе МВД по республике.

– Это обычная семейная ситуация. Там ничего такого из ряда выходящего нет. Там расследовать нечего. Ничего особенного в этой ситуации нет. Нет никакой необходимости для паники, – прокомментировали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Ингушетии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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