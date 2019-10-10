Бизнесмену, продававшему куклы бен Ладена в детском магазине, грозит крупный штраф

На владельца магазина игрушек, продававшего куклы лидера мирового терроризма Усамы бен Ладена, могут наложить крупный штраф. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил информированный источник, близкий к правоохранительным органам.

— Игрушки, изображающие лидера «Аль-Каиды»* были изъяты из оборота. В отношении предпринимателя правоохранители составили протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена», — сообщил источник.

Напомним, что широкий резонанс история приобрела в середине сентября, когда в соцсетях стали распространяться снимки куклы бен Ладена. Горожан возмутило, что какой-то делец захотел нажиться на продаже куклы террориста с мировым именем. Тут же в магазин с проверкой нагрянули правоохранители, которые нашли и изъяли куклы.

— В комплекте находились отрезки черной ткани с надписями на арабском языке, напоминающие флаг запрещённой в РФ террористической организации. Стоили фигурки 4990 рублей за штуку, — дополнил источник.

Правда, продавец утверждал, что игрушки были куплены еще десять лет назад, в наборе с фигурками различных воинских формирований мира. За это время два бен Ладена так никого и не заинтересовали: то ли цена была высокой, то ли товар лежал на слишком неприметном месте.

Материалы дела переданы в суд. Сумма штрафа по статье 14.2 КоАП для юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Усама бен Ладен — основатель и эмир международной террористической организации «Аль-Каида»*. Группировка взяла на себя ответственность за уничтожение башен-близнецов Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, нападение на здание Пентагона и взрывы посольств США в Африке.

*«Аль-Каида» — международная террористическая организация, запрещённая на территории РФ

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