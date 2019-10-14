«Я этого подонка буду преследовать»: Андрей Разин пообещал уничтожить Сергея Шнурова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал преследовать и уничтожить Сергея Шнурова. Горячая ненависть родилась после того, как эпатажный фронтмен в радиоэфире сравнил город-герой Москву с женским половым органом.

После скандала прошло чуть больше полугода, и вот на телеканале «Россия» вышло интересное и содержательное интервью с Сергеем. И тут Разин не выдержал, вспомнив Шнурову всё.

— Зря этого подонка Сергея Шнурова российское телевидение старается отбелить, — написал Разин в своём Instagram. — Как он был негодяем, так он им и остается. Это просто гнида. Буду добивать его дальше во всех судах, несмотря на то, что питерцы его защищают, несмотря на то, что он оскорбил Москву, москвичей и назвал их нецензурной бранью. Я этого подонка буду преследовать и дальше. Я вообще не могу представить, как Наиля Аскер-заде могла взять интервью у этого подонка. Странно, что он вообще [на неё не помочился], потому что это такой человек, который может вытащить свой [орган] и написать на журналиста. Он — просто негодяй, а негодяи не должны появляться на горизонте культуры.

Скандальная история датируется мартом этого года. В эфире радио питерского «Зенита» Сергей Шнуров и Артемий Лебедев спорили о том, какая из столиц лучше. В пылу спора, представляющий Санкт-Петербург Шнуров перешёл на матерные метафоры. Он сообщил, что по очертаниям на карте его родной город похож на мужской половой орган, а Москва — на женский. Следовательно, «понятно, кто кого ***».

Кореной ставрополец Разин решил встать на защиту города-героя. Услышав передачу он публично пообещал 5 миллионов рублей и поддержку своих юристов тому, кто сможет «разбить Шнурову лицо». Тогда на кажущееся заманчивым предложение так никто и не откликнулся.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Андрей Разин: Даю 5 миллионов, чтобы хоть кто-то Шнурову лицо разбил!

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин готов заплатить 5 миллионов рублей и оказать юридическую поддержку тому, кто не побоится избить Сергея Шнурова. По словам Разина, рокер посягнул на святое, сравнив город-герой Москву с женским половым органом (подробности).