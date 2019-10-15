Минздрав подтвердил распространение сибирской язвы в Дагестане

В Дагестане зафиксирована вспышка сибирской язвы — три человека госпитализированы, специалисты уничтожают заражённое мясо. Информацию подтвердили в минздраве республики.

— Три человека действительно госпитализированы в Республиканский центр инфекционных болезней с подозрением на сибирскую язву. У двоих анализы дали предварительно положительный результат. Третий находится под наблюдением специалистов.

Известно, что очагом инфекции стало село Новокули. Источником, традиционно, является крупный рогатый скот. Люди подхватили сибирскую язву во время забоя заражённых животных.

В связи с этим надзорные органы проверяют всё мясо, поступившее из села. В частности, уже найдено и уничтожено 15 килограммов инфицированного продукта в Дербенте. Роспотребназдор делает всё, для пресечения дальнейшего распространения инфекции.

— Состояние заболевших оценивается средней степенью тяжести, угрозы для жизни нет. Пациенты получают всё необходимое лечение. К счастью, болезнь была диагностирована на ранних стадиях, что позволило избежать серьёзных осложнений, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

СПРАВКА «КП»

Сибирская язва — инфекционная болезнь из категории особо опасных. Возбудители – бактерии Bacillus anthracis — выделяют сильнодействующий яд, который вызывает отёки. Традиционно, у человека проходит в кожной форме: на внешних покровах заболевшего появляются язвы, воспаляются лимфоузлы. Характерна высокая температура. Также может проходить в кишечной форме, тогда болезнь напоминает пищевое отравление и в лёгочной форме — тогда похожа на простуду, переходящую в пневмонию.

Традиционно, источниками сибирской язвы становятся крупный рогатый скот, лошади и свиньи. Болезнь передаётся человеку только от них. Инфицированный не может заразить другого человека.

Для бактерий сибирской язвы характерна невероятная стойкость — они могут выдерживать очень высокие температуры и годами храниться на заражённых пастбищах, что, вероятнее всего, и произошло в Дагестане.