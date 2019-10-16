2019-10-16T19:01:32+03:00
Происшествия

В Дагестане возросло число заболевших сибирской язвой

Под наблюдением врачей находятся 5 человек
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Республике Дагестан число заболевших сибирской язвой возросло с трех до пяти. Все инфицированные находятся под наблюдением медиков. Четверым подтвердили диагноз в лаборатории. А пятую, женщину, у которой симптомы похожи на опасную инфекционную болезнь, пока обследуют.

До этого регионального министерство здравоохранения заявило о госпитализацию троих человек с подозрением на заражение сибирской язвой. Диагноз на тот момент подтвердили двоим.

В Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости, сообщили, что заражение произошло из-за контакта с больным животным на личной ферме жителей села Новокули Новолакского района.

Сибирская язва является опасным инфекционным заболеванием, передающимся от сельхозживотных к человеку. Воспаляется кожа, лимфатические узлы и внутренние органы. Бацилла внедряется через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта или поврежденную кожу. Возможен летальный исход у больных даже при адекватном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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