Гордый горец или хипстер: кем стал чеченский внук Аллы Пугачевой

О сыне Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова в нулевые годы говорили очень много. Дени оказался в центре скандала между родителями, которые решали, у кого должен остаться ребенок. Когда отгремел бракоразводный скандал, о Дени стали говорить все меньше. Сегодня ему 21 год, и он живет самостоятельно.

Фотографии с мамой не редкость в социальных сетях ДениФото: СОЦСЕТИ

Союз между Орбакайте и Байсаровым продлился не очень долго. Брак они заключили в 1997 году по канонам ислама. Через год родился Дени, а в 2003-м пара разбежалась: по версии нескольких СМИ, после презентации альбома «Май» Байсаров поднял руку на супругу, из-за чего та обиделась.

После официального развода долго решалось, с кем Дени останется. Стороны постоянно выступали публично с заявлениями, пока не договорились в 2009 году: пусть ребенок сам решает, с кем хочет быть. Дени мог приехать и к матери, и к отцу, в зависимости от того, кого ему не хватало.

После прочтения книги Дени всегда надевает костюм Гарри ПоттераФото: СОЦСЕТИ

Свое обучение Дени начал в одной из элитных школ Москвы «Президент», которая специализируется на английском языке. Учился парень хорошо и много читал, особенно любил «Гарри Поттера».

- Я никогда так быстро не читал книгу. Закончил за один день и так хочется ещё и ещё! Всем срочно читать! - написал мальчик о книге.

Дени вырос очень образованным юношей. В 2015 году 17-летний мальчик поступил на курсы Oxford Study Courses в Англии. Сейчас он учится в Лондоне и, судя по его социальным сетям, занимается фотографированием и графическим дизайном. В Россию приезжает нередко, особенно любит заглядывать в гости к бабушке Алле, которую он поздравляет с каждым днем рождения.

В кадетском корпусе Дени был смел и рассудителенФото: СОЦСЕТИ

Не забывает сын и про отца. Правда, с папой Дени видится не так часто, но питает к нему особое уважение. По некоторым данным, парень знает чеченский язык. Правда, официального подтверждения тому пока нет. Даже на вопросы подписчиков о количестве выученных языков Дени не отвечает.

Руслан Байсаров воспитывал мальчика как настоящего мужчину. Однажды отправил его в кадетский корпус в Чечне в родовое село Рамзана Кадырова. Об этом путешествии 16-летний Дени писал в социальных сетях:

- Я знаю вы ожидали крутых, супер красивых фоток с Дубай. Но кто-то отдыхает, а кто-то работает над собой! Временно я вне зоны доступа.

В кадетском корпусе он провел неделю и за это время переосмыслил многое: как жить, как держаться в обществе, как общаться с родными. В конце он поблагодарил главу Чечни за то, что организовал ему такую школу жизни, и отца за наставления.

- Все это время я находился в обществе настоящих курсантов, достойных защитников нашей родины. Наш командир — очень достойный человек, сильная личность, опытный мастер военного дела и строгий, но справедливый старший товарищ, - писал Дени.

Судя по социальным сетям, парень нормально общается с другими детьми отца-миллионера и даже бывает на их свадьбах. Правда, никаких свежих фотографий с папой Русланом на странице Дени почти нет.