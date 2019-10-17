«Выцарапала глаза 11-ти ветеранам»: на Ставрополье поймали героиню скандального видео

На Ставрополье полиция поймала женщину, выцарапавшую глаза 11-ти ветеранам. Несмотря на то, что подозреваемая созналась в содеянном, причины преступления, совершенного на «Аллее Славы» в селе Красногвардейском остаются под покровом тайны.

— Сотрудники изучили записи с камер видеонаблюдения, нашли возможных очевидцев произошедшего. В результате удалось установить личность и местонахождение женщины, совершившей акт вандализма. Ее доставили в отдел, где она призналась в содеянном, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД

Ставропольчанка выцарапала глаза 11-ти ветеранам.

Причины шокирующего поступка до сих пор не ясны. Анонимные источники утверждают, что женщина психически нездорова. Однако в полиции заверили, что пока никакой информацией о мотивах задержанной не располагают.

— Возможно, это выясниться в ходе расследования. Сейчас всё, что мы можем сказать — это то, что женщину задержали. Даже уголовное дело по статье «Вандализм» пока просто возбуждено по факту, а не в её отношении. Наши сотрудники разговаривают с ней, пытаясь выяснить подробности, — сообщила собеседница «КП».

Ветераны с выцарапанными глазами. Фото: администрация Красногвардейского районаФото: СОЦСЕТИ

14 октября в администрация села Красногвардейского разместила в сосцетях шокируюшие фото и видео. Неизвестная девушка методично выцарапывала глаза ветеранам на «Аллее Славы». Повреждения получили 11 портретов.