2019-10-17T14:50:18+03:00
Происшествия

«Выцарапала глаза 11-ти ветеранам»: на Ставрополье поймали героиню скандального видео

Женщина набросилась на портреты на «Аллее Славы» [видео]
Андрей ЗОБОВ
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11 ветеранов пострадали от действий девушки-вандала11 ветеранов пострадали от действий девушки-вандалаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье полиция поймала женщину, выцарапавшую глаза 11-ти ветеранам. Несмотря на то, что подозреваемая созналась в содеянном, причины преступления, совершенного на «Аллее Славы» в селе Красногвардейском остаются под покровом тайны.

— Сотрудники изучили записи с камер видеонаблюдения, нашли возможных очевидцев произошедшего. В результате удалось установить личность и местонахождение женщины, совершившей акт вандализма. Ее доставили в отдел, где она призналась в содеянном, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД

Ставропольчанка выцарапала глаза 11-ти ветеранам.

Причины шокирующего поступка до сих пор не ясны. Анонимные источники утверждают, что женщина психически нездорова. Однако в полиции заверили, что пока никакой информацией о мотивах задержанной не располагают.

— Возможно, это выясниться в ходе расследования. Сейчас всё, что мы можем сказать — это то, что женщину задержали. Даже уголовное дело по статье «Вандализм» пока просто возбуждено по факту, а не в её отношении. Наши сотрудники разговаривают с ней, пытаясь выяснить подробности, — сообщила собеседница «КП».

Ветераны с выцарапанными глазами. Фото: администрация Красногвардейского района Фото: СОЦСЕТИ

Ветераны с выцарапанными глазами. Фото: администрация Красногвардейского районаФото: СОЦСЕТИ

14 октября в администрация села Красногвардейского разместила в сосцетях шокируюшие фото и видео. Неизвестная девушка методично выцарапывала глаза ветеранам на «Аллее Славы». Повреждения получили 11 портретов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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