«Я шел туда, чтобы сказать, чтобы звук тише сделали»: Дагестанский «Джокер» рассказал, зачем ворвался в школу с топором и в маске

В сети появилось видео допроса в отделе полиции прославившегося накануне дагестанского «Джокера». Напомним, молодой кавказец с топором и в маске «напал» на школу в дагестанском селе Уллуай. Разъяренный рабочий со слесарными инструментами требовал сделать музыку тише.

Это было короткое, но очень впечатляющее «нашествие», которое напугало детей и учителей. Позже дагестанца в маске забрали в отдел полиции.

Появилось видео допроса дагестанского Джокера , ворвавшегося с топором в школу.

— Я вышел из дома утром и до обеда работал на приусадебном участке. Очень громко играла музыка. Потом я пришел домой пообедать, а там очень сильно плакал мой ребенок. Я спросил у жены «Зачем ребенок плачет». Она сказала, из-за того, что музыка громкая. Думал, отключат, не отключили. На следующий день в 08:30 я вышел на работу, взял топор, маску, молоток, чтобы работать. Я шел туда, чтобы сказать, чтобы звук тише сделали, — рассказывает слесарь в рабочей одежде и в грязных галошах.

Рабочий признался, что не хотел пугать детей. По его словам, он просто решил пройти через территорию школы, чтобы попросить шумных дагестанцев слушать музыку чуть тише.

Сам 33-летний дагестанский слесарь фильм «Джокер» не смотрел и признался, что никогда не был его фанатом.

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«Джокер» с топором и в маске напал на школу в крошечном дагестанском селе Уллуай. Так местные жители назвали сурового отца-рабочего, который в маске и со слесарными инструментами пришёл в учебное заведение и потребовал сделать музыку потише (подробнее).