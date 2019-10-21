Орехов не было: история о бедной «Золушке» из аула в КБР оказалась обманом

Правоохранители займутся трогательной историей с девушкой из КБР, которая хотела заработать 15 тысяч рублей на продаже орехов и уехать в город, а заработала больше 100 тысяч и пропала. Известная певица и блогер Саша Зверева, которая и прославила на всю страну бедную девушку Мадину, объявила о том, что история оказалась обманом. Она просит откликнуться пострадавших от рук торговки орехами и заверяет, что будет следить за историей. Заявление в полицию уже подано.

Напомним, несколько дней назад все сердобольные люди, услышав историю о Золушке из кабардино-балкарского селения захотели ей помочь. 21-летняя девушка якобы копила на переезд в город. Так как работы в глухой деревне не было, Мадина торговала орехами. Саша Зверева рассказала о ней своей миллионной аудитории, и денежные переводы посыпались на Мадину. Люди посылали деньги от чистого сердца, без заказов посылок с орехами, хотя кто-то все же рассчитывал получить обещанное. В итоге, с заказами или без, но больше 3 сотен людей поучаствовали в судьбе Мадины. А девушка свою страницу удалила. Саша Зверева заявляет, что не было никаких посылок с орехами.

Мадина отказалась показать распечатку со счета своим благодетелям, и тогда девушки забили тревогу.

Теперь плакать над историей будут не сентиментальные личности, а те, кто напрасно потратил деньги. А правоохранителям предстоит разобраться, были ли орехи...

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