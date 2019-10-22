8 миллиардов на ветер: Счётная палата считает неэффективным госфинансирование Северного Кавказа

Счётная палата РФ вновь жёстко критикует эффективность проектов по экономическому развитию Северного Кавказа. Убытки программы составляют 3,3 миллиарда рублей, а вложенные 7,9 млрд почти не оказывают реального влияния на развитие экономики.

Например, в 2017-2018 годах государство вложило в развитие СКФО порядка 5,5 млрд рублей. Но результаты пока плачевные: планы по реализации проектов сорваны, созданных рабочих мест недостаточно для хоть сколько-нибудь видимого ускорения темпов общего развития. В 2019 году вложено ещё 2,4 млрд. Но надзорное ведомство уже сомневается в эффективности, потому что сроки проектов могут быть сорваны. Что, впрочем, характерно.

— Говорить о решении запланированных задач социально-экономического развития — преждевременно. Это, в первую очередь, касается снятия напряжённости на рынке труда. Из 27 запланированных инвестпроектов реализовано только девять. Создано всего 577 рабочих мест, что не может кардинально изменить ситуацию на рынке труда, учитывая, что в макрорегионе и так ежегодно создается порядка 70 тысяч рабочих мест. Не выполняется и показатель по объему внебюджетных инвестиций: в 2017 году привлечено только 22% от планового объема, в 2018 году – 36%, — сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Проблем в проекте развития Северного Кавказа — масса. Первая — сложность и непрозрачность системы отбора проектов, которую Счётная палата прямо называет связанной «с коррупционными рисками». Вторая — отсутствие общей актуальной стратегии развития. Третья — инвесторы, судя по озвученным аудиторам цифрам, и на половину не выполняющие свои обязательства.

Чтобы посмотреть на ситуацию «своими глазами» представители Счётной палаты выехали в Северную Осетию. Картина налицо — из 5 проектов реализованы лишь 2, создано лишь 25% рабочих мест от запланированного. Кроме того, инвесторов никто не проверяет на предмет эффективности реализации государственных денег.

Минкавказ согласился с выводами и пообещал «учесть их в дальнейшей работе». Кроме того, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв сообщил, что с момента проведения проверки ситуация изменилась в лучшую сторону.

— С момента проведения проверки реализация проектов продолжалась и число реализованных проектов достигло 12. Это позволило создать 774 рабочих места. До конца года мы собираемся завершить еще 10 инвестпроектов, а это ещё более 1000 рабочих мест. И дополнительно привлечь 6,6 млрд рублей внебюджетных инвестиций, — пообещал министр.

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