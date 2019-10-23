2019-10-23T16:40:14+03:00
Общество

«Отсудила 1 миллион»: в Карачаево-Черкесии жертва онкологов, которой по ошибке удалили грудь, добилась компенсации

Из-за неверного диагноза здоровую Муслимат Тохтаулову обрекли на операцию с 18 курсами химиотерапии
Евгения СОКОРЕВА
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Но история на этом не заканчиваетсяНо история на этом не заканчивается
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Через годы судов жертва врачей в Карачаево-Черкесии добилась компенсации от Республиканского онкологического диспансера. В 2008 году 48-летней укушенной пауком Муслимат Тохтауловой поставили неверный диагноз «Отечно-инфильтративная форма рака». И абсолютно здоровую ее обрекли на 18 курсов химиотерапии с операцией по удалению груди и матки. Из-за врачебной ошибки женщина стала инвалидом. Но добиться компенсации за утраченное здоровье смогла только через 11 лет в возрасте 59 лет. И через суд Ставрополя, а не Черкесска.

- Я прописалась в Ставропольском крае и оттуда подала моральный иск. Вчера, 22 октября, его удовлетворили и вынесли решение взыскать за некачественное медицинское обслуживание 800 тысяч рублей, а также штраф в размере 50 % от сумы иска за неисполнение требований потребителя, то есть еще 400 тысяч рублей, - рассказала «КП-Северный Кавказ» Муслимат Тохтаулова. - Дело принципа было наказать, не за деньги я судилась.

Адвокат требовала 10 млн рублей компенсации и, как отмечает Муслимат, его прошение полностью удовлетворил прокурор. Однако присудили почему-то только 1,2 млн. Деньги героиня планирует потратить на лечение и оплату адвокатских услуг.

Тем временем продолжается история с ранее вынесенным оправдательным приговором против хирурга-гинеколога. Удалившая Тохтауловой грудь врач была признана абсолютно невиновной в причинении тяжкого вреда здоровью и заслужила, как посчитал судья, право реабилитации.

- Прокуратура КЧР подала претензию, чтобы мое дело рассмотрели заново в новом составе суда, - сказала Муслимат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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