«Не сделаешь аборт – вскрою пузо и вытащу ребенка»: Почему дагестанские отцы считают дочерей «бракованным товаром»

Недавно сеть шокировала новость о том, как житель Дагестана заставил жену сделать аборт, узнав, что она ждет девочку. Подробности этой истории рассказали руководители центра защиты материнства и детства, куда обратилась отчаявшаяся девушка.

— Недавно к нам в офис забежала 19-летняя Зарема. Девушка приехала из Ставрополя и вышла замуж за разведенного дагестанца. Молодожены жили вместе с матерью мужчины. Когда невестка забеременела, свекровь потребовала узнать пол малыша. На двенадцатой неделе беременности УЗИ показало, что Зарема ждет дочку. Узнав об этом, свекровь сильно унизила сына. Разгневанная женщина упрекнула его в том, что «у него не получается даже сына сделать». Мужчина был ее единственным сыном. А заботливая мать боялась, что на нем закончится их род, —делится Евгения Величкина.

Всю обиду и злость «никудышный сын» выплеснул на беременную жену. Муж кричал, что женился на ней ради сына, так как от предыдущего брака у него уже есть две дочки. «Нормальные женщины рожают сыновей! Вот у Тимати родился сын, чем я хуже» — упрекал он супругу.

— Девушка рассказала, что муж поднимал на нее руку, когда она была беременной. Даже умудрился ударить ее по животу, угрожая, что если не сделает аборт, «то вскроет пузо и вытащит ребенка». На следующий день он отвез ее в клинику, ждал под дверью, пока ей сделают аборт, — делится одна из сотрудниц центра защиты материнства и детства «Теплый дом на горе».

После операции, девушка дождалась, когда муж уйдет на работу и сбежала из дома.

— Сейчас мы вынуждены ее прятать у наших сотрудниц, потому что боимся, что в любой момент может явиться муж и забрать супругу. У нас уже были такие случаи. Мы просим девушек, которые попадают в подобные ситуации, обращаться к нам до того, как они совершают ошибку, — рассказывает Евгения.

Сотрудницы центра отмечают, что в Дагестане такие случаи нередки. Многих женщин заставляют делать аборт по причине пола ребенка. Известны истории, когда матери настаивали на своем, рожали желанную дочь. Однако радоваться этому событию им приходилось в одиночестве.

Родственники не приезжали в роддом за «бракованным товаром» , чтобы торжественно забрать с матерью. Бывают в республике случаи и хуже, когда женщину просто могут не впустить в дом или развестись.

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Как сообщили в центре защиты материнства и детства «Теплый дом на горе», по анонимной статистике 18,8% всех абортов в Дагестане совершаются по половому признаку (подробнее).