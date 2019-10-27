2019-10-27T19:39:23+03:00
Спорт

Ливерпуль – Тоттенхэм 27 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата Англии по футболу

Футбол, матч Ливерпуль – Тоттенхэм 27 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 10 тура чемпионата Англии по футболу
Андрей ЗОБОВ
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«Ливерпуль» принимает дома «Тоттенхэм». Матч будет первым в сезоне повторением финала Лиги чемпионов УЕФА 2019 года«Ливерпуль» принимает дома «Тоттенхэм». Матч будет первым в сезоне повторением финала Лиги чемпионов УЕФА 2019 годаФото: REUTERS
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Ливерпуль – Тоттенхэм 27 октября 2019: сегодня поклонников футбола ждёт один из самых ожидаемых матчей сезона — повторение прошлогоднего финала Лиги чемпионов УЕФА! На «Энфилд» приедут «шпоры»!

Поразительно, но лишь одна из команд подошла к этому матчу в блистательной форме. Тоттенхэм в начале сезона выглядит крайне блекло: за 9 туров лондонцы набрали всего 12 очков. При 3 победах 3 мачта они сыграли вничью и ещё 3 проиграли.

Ну а хозяева поля выглядят явными фаворитами. Несмотря на то, что мерсисайдцы сыграли всего 9 матчей, а их ближайшие преследователи по 10, Ливерпуль всё ещё лидирует в турнирной таблице с 25 баллами. Это 8 побед при всего одной ничьей. И без поражений!

Учитывая вводную, команда Юргена Клоппа выглядит явным фаворитом. Однако, не всё так прозаично: в противостоянии таких команд возможны любые сюрпризы. Поэтому вечером воскресенья (матч начнётся в 19:30 по московскому времени) нас ждёт захватывающий футбол самого высшего уровня!

Статистика личных встреч Ливерпуль – Тоттенхэм 27 октября 2019

У команд, ожидаемо, очень богатая история противостояния. И, опять же, ожидаемо, по личным встречам весомое преимущество на стороне мерсисайдцев. Ливерпуль одерживал победу 82 раза, Тоттенхэм — 48. Ещё 44 матча заканчивались вничью.

Прогнозы на матч Ливерпуль – Тоттенхэм 27 октября 2019

Железным фаворитом матча Ливерпуль – Тоттенхэм 27 октября 2019 являются хозяева поля. На родном «Энфилд Роад» они обязаны одерживать победу.

Разминка Ливерпуля на "Энфилде". #LIVTOT preparations https://t.co/u3CfdUMdX0

Рефери матча Ливерпуль – Тоттенхэм 27 октября 2019

Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с опытным рефери Энтони Тейлором. Ему помогут лайнсмены Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Майк Дин.

Где смотреть матч Ливерпуль – Тоттенхэм 27 октября 2019

Бесплатных онлайн-трансляций матча Ливерпуль – Тоттенхэм 27 октября 2019 на российском телевидении нет. Смотреть матч, трансляцию матча в текстовом формате можно в режиме live на сайте «Комсомольской правды».

Прямая онлайн-трансляция матча Ливерпуль – Тоттенхэм 27 октября 2019

Потрясающий и неожиданный гол Тоттенхэма на 1-й минуте на Энфилде.0:1 Харри Кейн

Прямая трансляция матча Ливерпуль Тоттенхэм 27 октября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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