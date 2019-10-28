"Кусает, тягает за волосы и бьет по голове": драка между врачом и пациентом в Дагестане попала на видео

Появились подробности пятничной драки в Дагестане между врачом-офтальмологом Сабиной Эмировой и пациенткой по имени Гюльнара. Кадры распространились по социальным сетям, из-за чего врача заведомо сделали виновной в конфликте. Но ситуация не такая уж однозначная, говорят в пресс-службе Первой городской больницы Махачкалы после проверки.

Драка между офтальмологом и пациентом. Часть первая.

Согласно сообщению учреждения, Гюльнара грубила другим посетителям больницы и шумела в коридоре. Утихомирить пациентку взялась Эмирова, но только словесно. На это женщина ответила ударом в грудь, сказав: "Да кто вы такая, делать мне замечания?"

Затем Гюльнара начала скандалить со всеми, включая медперсонал и других больных, и ударила офтальмолога в висок. Следующую попытку поднять руку на себя Эмирова пресекла.

Сторонам удалось на время успокоиться. Врач вернулся к работе, но через 15 минут ей позвонил заведующий учреждения и позвал подчиненную к себе.

- Не успела я повесить трубку, как в мой кабинет забегает эта женщина и кричит: «Эмирова, да, ты, давай вперед, тебе сказали наверх», - говорит врач.

События, которые были после, попали на видео. На кадрах драка показана неполностью, но, как рассказывает офтальмолог, женщина отобрала у нее телефон и начала бить по лицу. В ответ Эмирова отобрала у пациентке мобильный.

- Она била меня наотмашь по лицу, и я поняла, что ее не уйму, и зацепила за локоть буквально на долю секунду. Она успокоилась, вернула мне телефон и начала кричать: "Да вы бешенная!" - рассказала Эмирова.

Ранее говорилось о том, что врач бил обидчицу по голове, таскал ее за волосы, а в завершении укусил. Как уточнили "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе больницы, эта информация не правдивая. Врач только "остановил удар в рамках самообороны". Это подтверждают свидетели.

Правда, на видеороликах, попавших в сеть, врач не опровергает, а оправдывает избиение пациентки.

- Это что за поведение врача, который меня кусает, тянет за волосы и бьет телефоном по голове? Все за то, что я снимаю ее на видео, - говорит Гюльнара.

- За то, что вы забрали мой телефон и наглым образом ухмыляетесь: "Ну, что дальше?" - отвечает Эмирова.

На следующих кадрах женщина тяжело дышит и просит медперсонал обработать ей какую-то рану. Когда на место приходит главврач больницы, пациентка требует, чтобы Эмировой сделали укол от бешенства.

"Обработайте от бешенства": после укуса врача пациентка стонет. Часть вторая.

- Не-не, просто так нельзя же укусить, - сказал "КП - Северный Кавказ" помощник главного врача по связи с общественностью Исрафил Исрафилов. - Она вела себя неадекватно не в первый раз. Когда эта пациентка приходит, она показывает свое недовольство на наших сотрудниках. Потому что этот человек не умеет себя вести.

Гюльнара несколько лет назад работала медсестрой в этой больнице. Прежнее руководство уволило ее, но за что - никто не помнит. Есть версия, что постоянными скандалами женщина мстит нынешнему персоналу учреждения.

Однажды Гюльнара даже подала на больницу иск. Женщина требовала возместить моральный ущерб в один миллион рублей. По ее мнению, стоматолог лечил ее неправильно. Однако получить деньги с больницы ей не удалось.

Сейчас инцидент проверяют сотрудники полиции, которых вызвали сразу после драки.