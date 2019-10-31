2019-10-31T12:45:22+03:00
Общество

"Я продаюсь всем, кроме геев": "Руки-Базуки" рассказал, сколько стоит встреча с ним

За бой с Кириллом Терешиным надо заплатить не менее 300 тысяч рублей и дать на такси или перелет
Варвара АНТОНОВА
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Фрик пообещал не прекращать выходить в октагонФрик пообещал не прекращать выходить в октагонФото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин, он же "Руки-Базуки", не перестает комментировать проигрыш от Олега Монгола. На этот раз фрик рассказал, сколько стоит поединок с ним и кем должен быть его оппонент. Об этом он рассказал в своем блоге.

- Все меня не любят в интернете, но в живую по-другому ведут себя: люди подходят, фотографируются, - говорит "Синтоловый качок". - А в сети блогеры бросают мне вызовы. Так вот знайте, я продаюсь. Я за любой черный пиар, кроме гомосексуализма.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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Как признался Терешин, ему выгодно драться за деньги, с этого он получает тройную пользу: он одновременно пиарится, зарабатывает и радует подписчиков. Поэтому "Руки-Базуки" выставил главное требование к будущему сопернику - у него должна быть медийность.

- Как выйти со мной на бой? От обычных людей я вызовы не принимаю. Я выхожу с тем, у кого у нас может быть взаимный обмен подписчиками. И только, - заявил Терешин.

Такой пиар-ход обойдется блогеру не меньше чем в 300 тысяч рублей. Вдобавок "Синтоловый качок" требует от клиента, чтобы ему оплатили переезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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